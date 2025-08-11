Gran susto en el Masters 1000 de Cincinnati: un tenista se desmayó en pleno partido.

La jornada del lunes en el Masters 1000 de Cincinnati fue escenario de un dramático momento durante uno de los duelos correspondientes a los 16vos de final del certamen: el francés Arthur Rinderknech cayó desplomado en pleno partido contra el canadiense Felix Auger-Aliassime debido a un golpe de calor. Tras dos horas de juego bajo el sol y con temperaturas que superaban los 32 grados, el número 70 del ranking ATP no soportó las duras condiciones y quedó tendido sobre el cemento. Rápidamente, su rival, el umpire y los médicos presentes se acercaron para atenderlo, aunque finalmente debió abandonar con el resultado 7-6 (4) y 4-2 en su contra.

Después de 15 minutos a la sombra intentando recuperarse, Rinderknech intentó levantarse y continuar jugando con el segundo parcial igualado 2-2. Sin embargo, tras dos games, casi se desmaya nuevamente al intentar realizar su servicio, razón por la que decidió no seguir. Increíblemente, no es el primero en sufrir el clima de Cincinnati: el ruso Daniil Medvedev debió sacarse la remera y colocarse una toalla con hielo en un cambio de lado durante la derrota que sufrió ayer ante el australiano Adam Walton.

El recorrido de Arthur Rinderknech en el Masters 1000 de Cincinnati antes de su abandono

Arthur Rinderknech vs. Nuno Borges (Portugal) - Ganó 6-3 y 6-3 - Primera ronda.

vs. Nuno Borges (Portugal) - Ganó 6-3 y 6-3 - Primera ronda. Arthur Rinderknech vs. Casper Ruud - Ganó 6-7 (5), 6-4 y 6-2 - Segunda ronda.

vs. Casper Ruud - Ganó 6-7 (5), 6-4 y 6-2 - Segunda ronda. Arthur Rinderknech vs. Felix Auger-Aliassime - Perdió por walkover con el marcador 7-6 (4) y 4-2 en contra - 16vos de final.

Los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

Singles masculino:

Comesaña (71°) vs. Opelka (Estados Unidos, 73°) - 16avos de final - Martes 12 de agosto, en un horario a definir.

(71°) vs. Opelka (Estados Unidos, 73°) - 16avos de final - Martes 12 de agosto, en un horario a definir. Camilo Ugo Carabelli (47°) sucumbió frente a Ben Shelton (Estados Unidos, 6°) por 6-3, 3-1 y abandono - 32avos de final.

Dobles masculino:

Guido Andreozzi y Sander Arends (Países Bajos) vs. Matthew Ebden y Jordan Thompson (ambos de Australia) - 16avos de final - Lunes 11 de agosto, no antes de las 16.40 de Argentina.

y Sander Arends (Países Bajos) vs. Matthew Ebden y Jordan Thompson (ambos de Australia) - 16avos de final - Lunes 11 de agosto, no antes de las 16.40 de Argentina. Andrés Molteni y Máximo "Machi" González vs. Lorenzo Sonego y Lorenzo Musetti (ambos de Italia) - 16avos de final - Martes 12 de agosto, no antes de las 12 horas de Argentina.

*No hay actividad argentina en el cuadro femenino, en el singles ni en el dobles.

Noticia en desarrollo...