Golpe del tenis argentino en Río Open: Comesaña venció a Zverev y habrá un finalista nacional

Francisco Comesaña eliminó a Zverev y habrá tres argentinos en semifinales en el ATP 500 de Rio Open.

El tenis nacional comenzó el 2025 a pura personalidad en la gira de polvo de ladrillo. Francisco Comesaña dio el golpe en los cuartos de final del ATP 500 Río Open 2025 al eliminar a Alexander Zverev, número dos del ranking de la ATP, por 4-6, 6-3 y 6-4. Además, Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez también están en semifinales, por lo que habrá un argentino en la final del domingo.

Comesaña, 86 en el escalafón mundial, tuvo un partidazo en Brasil y se quedó con la victoria más resonante en su carrera, al vencer al mejor clasificado del torneo. Si bien cayó en la primera manga, el marplatense había dado muestras de estar cerca en el juego y lo demostró en los sets siguientes con una personalidad avasallante y su gran saque.

En el segundo set, Francisco logró quebrar el juego de saque de su rival en el sexto game y lo cerró con un contundente 6-3. Aprovechando los errores de la derecha de Zverev, una de las falencias del europeo, el argentino se mantuvo concentrado de principio a fin y lo atacó cada vez que tuvo la oportunidad para ir con confianza a la definición.

Sin embargo, en el último set, "Sacha" arrancó con todo, quebró el saque y se adelantó 4-1 en el score. Pero el bonaerense, lejos de claudicar, sacó a relucir un tremendo temple, rompió dos veces consecutivas el saque de su oponente y, con el marcador 5-4 arriba, mostró su mejor tenis a partir de su servicio, una de sus mejores armas, con la que se llevó un partido que quedará en su memoria.

Ahora, Comesaña chocará ante Alexandre Muller (60 del mundo), el francés que dejó en el camino a Francisco Cerúndolo (26) y que privó que haya semifinales compuesta enteramente por argentinos. Por el otro lado del cuadro, Báez (31), que defiende el título del 2024 y que viene de vencer a Chun-Hsin Tseng (125), se enfrentará a Ugo Carabelli (91) que, tras ingresar como lucky loser al torneo, triunfó contra el portugués Jaime Faria (107).

Cómo serán las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro

Sebastián Báez vs. Camilo Ugo Carabelli: sábado, 17 horas.

Francisco Comesaña vs. Alexandre Muller: sábado, no antes de las 18.10 horas.

Escándalo en tenis: una figura rompió en llanto tras sufrir acoso en pleno partido

Una insólita y preocupante situación se vivió este martes en un relevante torneo de tenis. Emma Raducanu, jugadora que llegó a ser número 10 del ranking de la WTA, fue acosada por un hombre en pleno partido de la segunda ronda del Campeonato de Tenis de Dubái y debió ser expulsado por las autoridades debido a “un comportamiento obsesionado” hacia la tenista. La WTA tomó cartas en el asunto prohibiéndole al individuo asistir a cualquier torneo bajo su organización mientras se evalúa la amenaza que representa.

La situación se dio de un momento a otro. Tras ceder los dos primeros games ante Karolina Muchová, Raducanu, de 22 años, visiblemente angustiada se acercó a la umpire y rompió en llanto mientras le explicaba a la jueza el acoso que estaba sufriendo de parte del hombre. Incluso, ante el miedo que sintió, la británica se ubicó detrás de la silla de la autoridad para protegerse, mientras esta avisaba a la organización los pormenores por su handy y la persona era retirada de la tribuna.

Después de que agentes de seguridad del torneo tomaran cartas en el asunto, el partido continuó y Raducanu cayó 7-6 (8) y 6-4 ante la checa. Luego del hecho, la WTA emitió un comunicado en el que aclaró que el acoso comenzó antes del partido y se dio en las instalaciones del club: “Emma Raducanu fue abordada en un área pública por un hombre que exhibía una conducta obsesiva”, reconoció la organización.

Además, WTA hizo hincapié en el compromiso por proteger a las jugadores ante estos casos peligrosos: “La seguridad de las jugadoras es nuestra máxima prioridad y asesoramos a los torneos sobre las mejores prácticas en eventos deportivos internacionales”. Asimismo, añadió que “trabaja activamente con Emma y su equipo para garantizar su bienestar y brindarle todo el apoyo necesario”.

El acoso del hombre también surgió efecto gracias a un hecho fortuito. En principio, el match estaba estipulado disputarse en la cancha central del Aviation Club Tennis Centre, pero debido a las malas condiciones climáticas, el escenario debió mudarse a otra cancha, que tiene una disposición distinta y el público tiene un acceso más cercano a las tenistas, por lo que el acosador terminó cerca de Raducanu.

No es la primera vez que Raducanu pasa por un hecho similar de acoso. Según informó el diario The Sun, en enero de 2022, la joven tenista fue perseguida por una persona de nombre Amrit Magar, quien llegó a robar un zapato de su padre y hasta dejarle notas y regalos extraños. En aquella horrible experiencia, la tenista explicó: “Debido a esto, siento que me han arrebatado mi libertad. Estoy constantemente mirando por encima del hombro. No me siento segura en mi propia casa, que es donde debería sentirme más segura”. Magar luego fue declarado culpable por acoso y recibió una orden de restricción de cinco años, además de una sentencia de convivencia comunitaria de 18 meses.