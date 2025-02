Inesperado golpe para Novak Djokovic tras los dichos contra Sinner

Después de haber estado en la boca de todos por cruzarse con Jannik Sinner, ahora Novak Djokovic tuvo una mala noticia luego de una inesperada derrota contra el italiano Matteo Berretini. El serbio, actual número 7 en el ranking mundial cayó 7-6 y 6-2 en la segunda ronda del torneo en Doha.

De esta forma, Berrettini logró así su primera victoria frente a Djokovic, uno de los grandes referentes del tenis mundial y máximo ganador de Grand Slams de la historia. El italiano mostró un gran nivel de juego, especialmente en el primer set donde se quedó con el tie-break. En el segundo set, Berrettini quebró el servicio de Nole y se llevó el partido con un contundente 6-2 en 1 hora y 33 minutos.

En la próxima instancia, Berrettini buscará el pase a cuartos de final enfrentando al neerlandés Tallon Griekspoor. A pesar de la derrota en singles, Djokovic seguirá compitiendo en el torneo de Doha en la modalidad de dobles, junto al español Fernando Verdasco. Mañana se enfrentarán en cuartos de final a la pareja formada por el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliövaara, quienes son la segunda mejor pareja del certamen.

En cuanto a los demás encuentros del torneo ATP de Doha, el español Carlos Alcaraz, máximo favorito, logró una victoria frente al croata Marin Cilic y se enfrentará mañana al italiano Luca Nardi. Por otro lado, el australiano Alex de Miñaur, segundo preclasificado, jugará contra el neerlandés Botic van de Zandschulp. Los octavos de final también contarán con duelos destacados, como el enfrentamiento entre el ruso Daniil Medvedev y el belga Zizou Bergs, el choque entre el ruso Andrey Rublev y el portugués Nuno Borges, y el partido entre el británico Jack Draper y el australiano Christopher O’Connell.

Djokovic impactó al tenis con una fuerte denuncia sobre Australian Open: "Me envenenó"

A horas de que comenzara el Australian Open, uno de los mejores singlistas de todos los tiempos sacudió al mundo del tenis. Es que Novak Djokovic, actual N° 7 del ranking de la ATP, recordó la mala experiencia que tuvo en la edición 2022 del Abierto de Australia y realizó una fuerte denuncia de envenenamiento que le causó problemas de salud. En la previa, el serbio rememoró aquella tortuosa experiencia por el país oceánico, cuando le prohibieron el ingreso por haberse negado a recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, además de haber sido tildado como "amenaza pública" y de de haber estado detenido varios días, el talentoso jugador fue más allá en una entrevista con GQ Sports.

"Tuve algunos asuntos de salud. Después me di cuenta de que en el hotel de Melbourne, me dieron comida que me envenenó. Hice algunos descubrimientos una vez que regresé a Serbia. Nunca le dije a nadie esto públicamente, pero tenía un alto nivel de metales pesados. Tenía un nivel muy alto de plomo y mercurio", comenzó diciendo, tres años después de aquella situación.