Gloria para el tenis argentino: un jugador se metió en semifinales de Roland Garros

El tenis argentino sigue haciendo historia en la temporada, en esta oportunidad en Roland Garros 2025. El dobles masculino le dio la posibilidad al país de tener a otro jugador entre los cuatro mejores del Abierto de Francia, sobre el polvo de ladrillo de París. Es que Horacio Zeballos ganó en los cuartos de final junto al español Marcel Granollers. Ambos son los quintos preclasificados del certamen galo.

Los ex número 1 del mundo se presentaron en la cancha Simonne-Mathieu, en el gigantesco complejo ubicado en el barrio de Bois de Boulogne, en los suburbios de la capital francesa. Durante la mañana argentina del miércoles 4 de junio, se impusieron claramente en el primer set por 6-2 frente a Iván Dodig (Croacia) y Orlando Luz (Brasil). Ya en el segundo parcial, el desarrollo fue muy parejo y de hecho llegaron hasta el tiebreak, donde "Zebolla" y su compañero derrotaron a sus rivales por 7-6 (4).

De esta manera, Zeballos irá por el primer título de Grand Slam de su carrera en el circuito mundial profesional de la ATP, incluyendo el singles y las duplas. De hecho, en las tres finales disputadas en los Majors junto al catalán Granollers perdieron: el US Open 2019; y Wimbledon 2021 y 2023. Ahora, una de las mejores parejas del planeta enfrentará en busca de la final al vencedor del cotejo entre el local Édouard Roger-Vasselin y Hugo Nys (Polonia, 16°) vs. Luke Johnson (Gran Bretaña) y Sander Arends (Países Bajos). Este duelo empezará hoy mismo, martes 4 de junio, no antes de las 11.30 de Argentina.

Zeballos, a semifinales de Roland Garros: el cuadro del dobles masculino

Ya esperan en la siguiente instancia los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury (octavos preclasificados) vs. los estadounidenses Evan King y Christian Harrison (9°). Este encuentro será el jueves 5 de junio, en un horario a definir todavía por la organización.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers, a pleno en el dobles de Roland Garros 2025.

El camino de Zeballos y Granollers a la semifinal de Roland Garros 2025