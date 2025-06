Djokovic y Zverev se citan para los cuartos de final del Abierto de Francia

Abierto de Francia

Novak Djokovic y Alexander Zverev se medirán en un duelo de favoritos en cuartos de final del Abierto de Francia, en el que el serbio buscará acercarse a su Grand Slam número 25 y el alemán intentará seguir en carrera para conquistar su primero.

Djokovic, tricampeón sobre la arcilla parisina, derrotó al británico Cameron Norrie por 6-2, 6-3 y 6-2, y sumó su victoria número 100 en Roland Garros, uniéndose a Rafael Nadal (112) en uno de los clubes más exclusivos del deporte.

Además, Roland Garros se convierte así en el Grand Slam más exitoso para Djokovic en cuanto a partidos ganados, superando las 99 victorias que tiene en el Abierto de Australia, aunque el jugador de 38 años ha levantado el trofeo la friolera de 10 veces en Melbourne Park.

Djokovic llegó a París tras ganar su trofeo número 100 en el circuito, en un año por lo demás discreto, y no ha cedido ni un set en lo que va de torneo para recordar a sus rivales, mucho más jóvenes, que no ha disminuido su hambre de más hitos.

Si bien hubo un intercambio de breaks al principio, el serbio se hizo pronto con la iniciativa y conquistó el primer set, al igual que hizo con el segundo, tras superar otro bache con su saque en una agotadora segunda manga en la pista Philippe Chatrier.

Djokovic logró un break en blanco en el tercer juego del tercer set tras un error no forzado de Norrie y el ex número uno del mundo ya no miró atrás para reservar un encuentro en cuartos con el tercer cabeza de serie, Alexander Zverev.

El alemán no tuvo que hacer grandes esfuerzos para pasar de ronda, ya que su rival, el holandés Tallon Griekspoor, se retiró aquejado de una lesión abdominal cuando perdía por 6-4 y 3-0.

"Desafortunadamente, en el último par de saques que hice en el calentamiento de esta mañana me dio un tirón abdominal, que (me impidió) sacar a tope y poder competir como me gustaría", dijo Griekspoor en rueda de prensa.

"Me hice un escáner antes del partido que no mostró nada", señaló. "Lo intenté todo en el calentamiento. Me sentí bien en el primer set, aunque no saqué a más de 180 kilómetros por hora y bajé hasta 150 en algún momento. Quería intentarlo, pero me di cuenta muy pronto de que no iba a ser mi día".

Griekspoor rompió pronto el saque de su rival, pero el germano, de 28 años, le respondió por duplicado acto seguido y se hizo con el primer set.

Zverev, finalista en París el año pasado y que alcanzó por séptima vez en los últimos ocho años los cuartos de final de Roland Garros, logró dos breaks consecutivos al comienzo de la segunda manga para ponerse 3-0 arriba antes de que Griekspoor diera por concluido el partido.

(Reporte adicional de Shrivathsa Sridhar; editado en español por Carlos Serrano)