Gabriela Sabatini sorprendió con una frase sobre su retiro del tenis: "Nunca"

Gabriela Sabatini habló de su retiro del tenis luego de 27 años y lanzó una frase que sorprendió a todos los amantes de dicho deporte.

Gabriela Sabatini habló sobre su retiro del tenis 27 años después de aquella decisión que marcó el fin de su carrera en las canchas. La extenista se refirió a su pasado, presente, futuro y a cómo ve el deporte en el que brilló. Tiempo después de participar del torneo de leyendas de Roland Garros, la mejor jugadora argentina de todos los tiempos se refirió al momento que atraviesa en una interesante entrevista en la que tampoco se olvidó del tenis en nuestro país.

No tan cerca de la pelota, pero siempre presente, Sabatini no dejó de lado que dejó una huella importante dentro de la disciplina y que se convirtió en referente con el paso de los años. "Tengo varias tareas. Algunas relacionadas con el tenis y otras no tanto. Tengo mis perfumes desde hace muchos años y hago cosas alrededor del tenis. Estoy bastante ocupada todo el tiempo", sostuvo la campeona del US Open de 1990 en diálogo con la agencia EFE sobre su actualidad.

Acerca de su retiro, Gabriela Sabatini recordó lo que vivió: "Mi decisión fue muy pensada, me tomé el tiempo necesario para pensar que fue correcta y así fue. Me tomé un tiempo para saberlo. Desde que la tomé, la realidad es que nunca eché de menos estar en una cancha. Sí como espectadora y quizás lo que se extraña son los lugares, los torneos y la gente. Pero volver a estar en una cancha... nunca sentí las ganas de estar otra vez".

Sobre las sus apariciones en estadios o eventos, la extenista resaltó desde Suiza: "Eso siempre estuvo presente. Hice exhibiciones después de jugar. No había tocado una raqueta y a los cinco o seis años volví a jugar una exhibición. Cada tanto siempre juego. El año pasado me invitaron a jugar el torneo de leyendas de Roland Garros y volví a jugar más seguido. Fue lindo estar ahí otra vez y ver jugadoras de mi época. Para mí sigue siendo una gran familia la del tenis".

El presente del tenis argentino, según Gabriela Sabatini

La mejor tenista argentina de la historia opinó acerca del nivel del deporte en nuestro país y fue contundente: "Es muy lindo ver el tenis masculino y también el de las chicas, con jugadoras que les va muy bien, ganan torneos, challenger y avanzan. Es el fruto del trabajo que se hace y la competencia en Argentina. El fruto se ve a largo plazo, todos estos chicos están ahí y me alegra mucho verlo, me encanta seguirlos y apoyarlos".

La mencionada entrevista se dio a 27 años del retiro de Gabriela Sabatini y a pocas semanas de que comience nada más y nada menos el torneo en el que quedó en la historia. El próximo 28 de agosto en Estados Unidos se llevará a cabo el US Open, el cual culminará el domingo 10 de septiembre. Por supuesto, varios argentinos tienen un lugar asegurado en el cuadro como es el caso de: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Guido Pella a nivel masculino; y la representante femenina Nadia Podoroska.