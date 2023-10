Escándalo total en la ATP: un tenista le pegó un pelotazo a un árbitro y pasó lo peor

Un tenista australiano desaprovechó un match point con un remate a la red y su reacción derivó en un violento ataque al umpire del encuentro. Por supuesto, el deportista fue descalificado al instante y perdió la posibilidad de dar un gran paso en su carrera en un importante torneo siendo el n°140 del ranking ATP. Si bien estaba a sólo un punto de llevarse la victoria contra el italiano Stefano Napolitano, Marc Polmans protagonizó un hecho por demás insólito que lo privó de este logro.

El nacido en Sudáfrica pero nacionalizado australiano ganó el primer set 7-6 tras imponerse por 7-3 en el tie-break y se encaminaba para quedarse con el segundo parcial por la misma vía. Cuando ganaba 6-5 y estaba a tiro del triunfo para meterse en el cuadro principal del Másters 1000 de Shangai, se encontró con una situación que lo alejó de dicho objetivo. Claro que, el video del instante no tardó en hacerse viral en las redes por la bronca mostrada por el tenista.

Polmans falló una volea contra la red y tomó el rebote de la pelota con tal violencia que la misma impactó en el rostro del árbitro. Esto derivó en su posterior descalificación del partido y el australiano quedó al margen de la clasificación al cuadro del mencionado certamen. Acto seguido, Napolitano -que perdió el primer set y estaba al borde de la derrota- logró de manera impensada lo que no pudo su rival.

Cabe destacar, que aún no se conoce cuál será la sanción que aplicará la ATP contra el tenista oceánico luego de la reacción en pleno campo de juego. Por supuesto, no es la primera vez que un hecho de estas características se da en un partido de tenis, pero se espera que la penalización sea por demás contundente para el n°140 del mundo que ya disputó varios Grand Slam sin éxito.

La inesperada confesión de Rafa Nadal sobre Djokovic

El 2023 de "Rafa" Nadal no fue el esperado. Tras una recaída en la lesión del psoa ilíaco, el máximo ganador de Roland Garros (14) no compite en el circuito ATP desde el 18 de enero pasado y su regreso a las canchas todavía es una incógnita. Desde inactividad, el serbio ganó tres Grand Slams que lo catapultaron a ser el jugador con más Grand Slams en la historia, con 24, y el manacorí se metió en la polémica instalada sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

Días después de que "Nole" se consagrara en el US OPen tras vences a Daniil Medvedev, el zurdo había realizo controversiales declaraciones en diálogo con Movistar+: "No siento cuando veo a Novak ganar. Obviamente me hubiera gustado ser el tenista con más majors de la historia, pero no es una obsesión. Para él (para Novak Djokovic), hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Quizás por eso mismo lo ha conseguido. Ha tenido la capacidad de querer, ha llevado la ambición al máximo”, había manifestado.

El tenista de 37 años, que podría regresar a la actividad en 2024, sorprendió a sus fanáticos con una tajante opinión: "Creo que con respecto a títulos, Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir. Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo, decir que yo he sufrido muchas lesiones. Mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera".