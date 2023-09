La inesperada confesión de Rafa Nadal sobre Djokovic: "Nada que disctuir"

Rafael Nadal, que está afuera del circuito por lesión, encendió la polémica con Novak djokovic, actual número 1 del mundo.

Mientras Rafael Nadal se recupera de su lesión, volvió a dejar otra polémica en el mundo del tenis. El jugador español se refirió al impactante año que está teniendo Novak Djokovic, su máximo rival, y confesó quién es el mejor jugador de la historia.

El 2023 de "Rafa" Nadal no fue el esperado. Tras una recaída en la lesión del psoa ilíaco, el máximo ganador de Roland Garros (14) no compite en el circuito ATP desde el 18 de enero pasado y su regreso a las canchas todavía es una incógnita. Desde inactividad, el serbio ganó tres Grand Slams que lo catapultaron a ser el jugador con más Grand Slams en la historia, con 24, y el manacorí se metió en la polémica instalada sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

La fuerte confesión de Rafael Nadal

Días después de que "Nole" se consagrara en el US OPen tras vences a Daniil Medvedev, el zurdo había realizo controversiales declaraciones en diálogo con Movistar+: "No siento cuando veo a Novak ganar. Obviamente me hubiera gustado ser el tenista con más majors de la historia, pero no es una obsesión. Para él (para Novak Djokovic), hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Quizás por eso mismo lo ha conseguido. Ha tenido la capacidad de querer, ha llevado la ambición al máximo”, había manifestado.

Y este miércoles, en una nueva esntrevista con el diario Marca de España, a Rafael le preguntaron sobre los títulos de Djokovic y comentó: “Los números son los números y las estadísticas son las estadísticas, y en ese sentido, creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Esta es la verdad. Lo demás son gustos, inspiración, sensaciones que te pueda transmitir uno u otro, que te pueda gustar más uno u otro".

Y luego, el tenista de 37 años, que podría regresar a la actividad en 2024, sorprendió a sus fanáticos con una tajante opinión: "Creo que con respecto a títulos, Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir. Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo, decir que yo he sufrido muchas lesiones. Mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera".

Para finalizar, Rafa, que hasta el 2022 era el tenista con más Grand Slams con 22, remarcó: "Él ha tenido otro y de alguna forma eso también es parte del deporte. Lo felicito por todo lo que está consiguiendo y no por eso me causa ningún tipo de frustración. Lo he dicho cuando era yo el que ganaba más Slams, lo dije cuando estábamos empatados y lo digo ahora que voy por detrás. No voy a ser yo el que intente a través de una lucha personal, querer ser lo que no soy. Lo que es, es y lo que no es, no es. Digo esto muy satisfecho con todo lo que yo he hecho".