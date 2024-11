Paritarias empleados de comercio: cuánto cobran en diciembre de 2024

En diciembre de 2024, los empleados de comercio se preparan para recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, equivalente al 50% de la mejor remuneración percibida durante el semestre.

Aunque esta última cuota del aguinaldo será un alivio para los trabajadores mercantiles, no se verá acompañada por un nuevo aumento paritario en sus salarios. El acuerdo más reciente, negociado por el sindicato liderado por Armando Cavalieri junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), estableció un incremento salarial del 8%. Este ajuste se distribuyó en dos etapas: un 4,25% en septiembre y un 3,75% en octubre. Por ahora no se confirmó un aumento de los salarios que se cobran en diciembre.

Empleados de Comercio: ¿cuánto cobran en diciembre?

Según fuentes del sector, en diciembre se llevarán a cabo nuevas negociaciones para aumentar los salarios, por lo que los empleados de comercio percibirán en diciembre los mismos sueldos que el mes anterior. Así quedan los haberes por categoría:

Maestranza

Categoría A: $855.620.

$855.620. Categoría B: $858.097.

$858.097. Categoría C: $866.775.

Administrativos

Categoría A: $864.918.

$864.918. Categoría B: $868.640.

$868.640. Categoría C: $872.357.

$872.357. Categoría D: $883.516.

$883.516. Categoría E: $892.810.

$892.810. Categoría F: $906.452.

Cajeros

Categoría A: $868.016.

$868.016. Categoría B: $872.357.

$872.357. Categoría C: $877.930.

Auxiliares Generales

Categoría A: $868.016.

$868.016. Categoría B: $874.210.

$874.210. Categoría C: $894.674.

Auxiliares Especiales

Categoría A: $875.458.

$875.458. Categoría B: $886.615.

Vendedores

Categoría A: $868.016.

$868.016. Categoría B: $886.617.

$886.617. Categoría C: $892.814.

$892.814. Categoría D: $906.452.

Aguinaldo para empleados de comercio: cómo se calcula

El cálculo del aguinaldo para los empleados de comercio se realiza tomando como referencia el sueldo más alto que hayan percibido en los últimos seis meses. Este monto será la base para determinar el 50% correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC).

En caso de haber trabajado por un período inferior a seis meses, el empleador deberá abonar un monto proporcional al tiempo de servicio. Por otro lado, quienes cumplan con el período completo recibirán el equivalente a la mitad del mejor salario mensual del semestre.

Por ejemplo, un cajero de Categoría A, con un sueldo de $868.016, percibirá un Sueldo Anual Complementario (SAC) de $434.008. Esto significa que, en total, en diciembre recibirá $1.302.024.

Cuándo se paga el aguinaldo

De acuerdo con la Ley 27.073, la primera cuota del aguinaldo se paga el último día hábil de junio (generalmente el 30), mientras que la segunda cuota debe abonarse antes del 18 de diciembre. Aunque las empresas están obligadas a cumplir con esta fecha, la normativa permite una excepción que extiende el plazo de pago hasta cuatro días hábiles adicionales.