El dolor de José Luis Clerc por Guillermo Vilas: "Es muy duro hablar de él"

Almorzando con Mirtha Legrand quedó en shock cuando uno de los invitados reveló una vieja charla con un ídolo nacional, que le confesó que está realmente mal de salud.

La mesa que lidera Juana Viale en el programa Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) quedó en shock cuando uno de los invitados, José Luis Clerc, reveló que Guillermo Vilas sigue en un estado de salud muy delicado por estos tiempos y que está "muy enfermo".

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a "Batata" cómo está "Willy", a lo que el comentarista de ESPN contestó con mucha emoción de por medio: "Ay…", manifestó sin poder continuar. "Está complicado, ¿no?", le consultó otra vez la nieta de la diva. Entonces, visiblemente consternado por esta situación, el extenista decidió aportar detalles acerca de la pesadilla que vive el ídolo deportivo nacional.

Vilas sigue muy mal de salud: la revelación de Clerc

Ya un poco más animado para expresarse acerca de su excompañero en Argentina para la Copa Davis, el exnúmero 3 del mundo señaló: "Sí, me conmueve mucho, disculpen... Hice toda mi carrera con él. Es muy doloroso lo que está viviendo Guillermo. Hace muchos años estaba en Roland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca, me mandó un WhatsApp y me dijo ‘Batata, estoy enfermo’. Es muy duro hablar de él. Perdón".

Entonces, fue otra de las invitadas como la periodista Stella Maris "Teté" Coustarot quien tomó la palabra para alabar a Clerc. "Qué noble de tu parte, él fue tu gran rival también. Fue muy impresionante lo que pasó con ustedes, había mucha rivalidad. Esto habla de una nobleza que supera todo lo que se disputaban en ese momento y esta emoción es lindísima".

"A mí me emociona mucho", acotó entonces quien efectivamente no se llevó del todo bien con el marplatense por la lucha de egos entre ambos que hubo en aquel momento, en especial durante la década de 1980.

Sin embargo, lejos de recordar aquellas disputas personales entre sí, "Batata" prefirió mencionar una gran actitud que tuvo "Willy" fuera de la cancha: "Él se portó muy bien conmigo en un tema familiar. Para mí eso borró todo, borró la competencia, los malos momentos. Gracias a que él fue mejor que yo, que abarcó toda la presión, yo era quien lo acompañaba. Lo extraño mucho, lo quiero, lo adoro. Sufro, sufro mucho. Lo bueno es que hace un par de semanas hablé con un amigo de él y me dijo que estaba estable. Y eso me pone contento".

Qué enfermedad tiene Guillermo Vilas

El mejor tenista argentino de la historia, exnúmero dos del ranking ATP y ganador de cuatro títulos de Grand Slam, sufre un deterioro cognitivo que incluso algunos se animaron a relacionar con el Alzheimer, aunque sin una confirmación oficial todavía al respecto.

Lo cierto es que el crack de 69 años se mantiene apartado de la vida pública, en Mónaco, donde se instaló con su familia. Además, su esposa tailandesa Phiangphathu Khumueang se convirtió en la compañera incondicional en este complicado momento de su vida.