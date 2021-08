Juana Viale arrinconó a Hernán Drago en vivo: "¿Qué político te ofreció 1 millón y medio de pesos?"

Juana Viale apuró a Hernán Drago para que le revelara quién es el político que le ofreció 1 millón y medio de pesos por formar parte de una campaña de elecciones.

En la noche del pasado sábado, Juana Viale recibió la visita de la política macrista Florencia Arietto, el periodista de TN Diego Sehinkman, la Dra. Stella Cuevas y el modelo Hernán Drago. Y curiosamente, la conductora arrinconó a este último con una picante pregunta acerca de cómo fue la increíble propuesta económica que le hizo un político antes de unas elecciones.

"¿Es verdad que te ofrecieron 1 millón y medio de pesos para ejercer la política o involucrarte?", le preguntó la nieta de Mirtha Legrand a Drago, que desde hace unos años forma parte del equipo de trabajo de Guido Kaczka en el programa Bienvenidos a Bordo, emitido por El Trece. Con cierta incomodidad, respondió: "Por un spot político de 15 segundos me ofrecieron eso de un partido. Hay cosas que para mí tienen un valor... Yo entiendo que es parte del sistema".

Picante e indignada, Juana Viale manifestó: "Eso es también la mediocridad de la que hablamos". Luego, Hernán Drago analizó la propuesta que le llegó hace un tiempo de una forma poco clara y rebuscada: "Por eso yo soy tan vehemente desde este lugar. Yo trato, desde un lugar sano, no involucrarme. Cuando me involucro, 'ojos que no ven, corazón que no siente'. Cuando yo veo, siento. Entonces, me voy a un lugar más sano. Los que están obligados porque no pueden dormir tranquilos y porque ven y saben que pueden hacer algo por cambiarlo y sienten. Yo ya me he quemado tanto. Hay cosas que me salieron por un oído y me salieron por el otro".

Hernán Drago y Juana Viale, en El Trece.

Luego, el modelo de Bienvenidos a Bordo lanzó una crítica hacia las personas que le ofrecieron tanto dinero para grabar una campaña política: "Si te ponés a investigar, ¿de dónde salió ese palo y medio? ¿Vos estás loco?". Y añadió: "Yo tengo la oportunidad de estar en un programa de televisión y agradezco el cariño de la gente, que me dice: 'Cómo me divierto todas las tardes, me hacés reir'. Y un político quizás lo vio y dice: 'Guarda que este pibe la gente le cree, ofrecele plata'. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa?. No funciona y quizás hay gente a la que se lo ofrecen que dice que sí".

Juana Viale cruzó a Hernán Drago en El Trece

Luego de que Hernán Drago cuestionara la propuesta económica que le llegó desde un partido político, Juana Viale lo presionó para que revelara el nombre del partido que le hizo el ofrecimiento: "No te voy a preguntar quién fue, pero fue algún partido político conocido. ¿Fue algún partido político que está vigente hoy en día?".

Movilizado con la consulta, Drago intentó no dar demasiados detalles: "No, no, tampoco es alguien tan conocido". Y recordó: "El llamado no vino de alguien sino que fue un llamado de parte de y de parte de... me preguntaron si me interesaba formar parte de un spot político para tal... la llamada duró 30 segundos".