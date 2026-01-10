Cuatro tanqueros que habían zarpado de Venezuela en modo "oculto" han regresado a sus aguas: Tankertrackers.com, PDVSA

Al ‍menos cuatro tanqueros, la mayoría de ellos cargados, que habían zarpado de aguas venezolanas a principios ‍de enero en "modo ⁠oculto" o con sus geolocalizadores apagados en medio de un estricto bloqueo estadounidense, han regresado a las aguas del país sudamericano, según la empresa estatal petrolera PDVSA y el servicio de monitoreo TankerTrackers.com.

Una flotilla de alrededor de una docena de buques cargados y al menos otros tres buques vacíos abandonaron las aguas venezolanas ‌el mes pasado, en un aparente ⁠desafío al embargo impuesto por ⁠el presidente estadounidense Donald Trump desde mediados de diciembre, que ha reducido las exportaciones de petróleo del país ‍a mínimos históricos.

Uno de los buques, el superpetrolero M Sophia, con bandera panameña, ⁠fue interceptado e incautado por ‌Estados Unidos esta semana cuando navegaba para regresar al país; mientras que otro, el tanquero Aframax Olina, con bandera de Santo Tomé y Príncipe, fue interceptado pero liberado y devuelto a Venezuela ‌el viernes, ‌según informó la empresa estatal PDVSA en un comunicado.

Otros tres de los buques que habían partido en esa flotilla, el Merope (con bandera panameña), el Min Hang (con bandera de las ​Islas Cook) y el Thalia III (con bandera panameña), fueron avistados por Tankertrackers.com en aguas venezolanas a última hora del viernes mediante imágenes satelitales.

Las autoridades estadounidenses habían declarado el viernes que el Olina, ante conocido como Minerva M, sería liberado y que el siguiente paso para el ‍país, que permanece bajo estricta supervisión estadounidense tras la captura y extradición del depuesto presidente Nicolás Maduro la semana pasada, sería el inicio de las exportaciones organizadas de crudo como parte de un acuerdo de ​suministro de petróleo de 2.000 millones de dólares que Caracas y Washington están negociando.

En una reunión con altos ejecutivos ​de compañías petroleras el viernes, el presidente Trump afirmó que los acuerdos para el suministro habían ⁠avanzado. Las casas comerciales globales Vitol y Trafigura recibieron esta semana las primeras licencias estadounidenses para transportar las exportaciones de Venezuela, incluyendo suministros de nafta.

(Redacción Reuters)