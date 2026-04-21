Alcaraz espera resultados médicos para decidir si defenderá el título en Roland Garros

El español Carlos Alcaraz sostiene el Premio al Deportista del Año en los Premios Laureus del Deporte Mundial en el Palacio de Cibeles, Madrid, España

​Carlos Alcaraz está a la espera de los resultados de las ‌pruebas por molestias ‌en la muñeca derecha antes de tomar una decisión sobre si defenderá su título en Roland Garros el mes que viene, según dijo el número dos del mundo.

El siete ​veces campeón ⁠de Grand Slam sufrió la lesión ‌en la primera ronda ⁠del Open de Barcelona ⁠a principios de este mes, antes de retirarse del torneo.

Las pruebas revelaron que ⁠el problema era más grave ​de lo que se ‌pensaba inicialmente, por lo ‌que no compitió en el Madrid ⁠Open.

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"La siguiente prueba va a ser crucial", dijo Alcaraz a la cadena española de televisión TVE.

"Estamos ​intentando hacer ‌todo lo que esté en nuestra mano para que esa prueba salga bien. (...) Estoy intentando tener mucha paciencia en estos días. ⁠Pero estamos bien, estamos esperando un poquito".

"Tenemos unas pruebas en unos días y, a partir de ahí, veremos cómo es la lesión y los pasos a seguir", añadió el jugador de 22 ‌años.

Alcaraz, que fue coronado Deportista del Año en los Premios Laureus el lunes, cedió el número uno del mundo a Jannik Sinner tras perder ante ‌el italiano en la final del Masters de Montecarlo, días antes de su ‌debut en ⁠Barcelona.

El Abierto de Francia comenzará el 24 de mayo ​en París.

Con información de Reuters