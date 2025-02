Una estrella de ESPN sorprendió y fue a la cancha a ver a su equipo.

Una figura de ESPN en la televisión argentina sorprendió a todos y fue a ver a su equipo como hincha a la cancha. De hecho, brindó allí una entrevista y el video se volvió viral en las redes sociales por las declaraciones que realizó. El testimonio caló hondo entre varios hinchas, principalmente en X (ex Twitter), porque se sintieron identificados por lo que dijo el periodista.

El protagonista fue nada menos que Miguel Simón, el relator de 59 años que se destaca en el canal de TV de Disney con sus relatos, principalmente en la Champions League y en la Premier League. El periodista deportivo asistió al Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires. Más allá del pálido 0-0 del "Verdolaga" como local frente a Atlético Güemes de Santiago del Estero, en el debut de la Primera Nacional, lo llamativo pasó por las palabras de "Migue".

Miguel Simón, estrella de ESPN, sorprendió y fue a ver a Ferro como hincha: "Es una alegría"

Consultado al respecto de lo que significa ir a la cancha a seguir al conjunto porteño, el conductor se sinceró a pleno: “Para mí, venir acá es una alegría sólo por el hecho de venir... Entonces, ya arranco ganando". Al mismo tiempo, aclaró que el resultado por supuesto que influye en su estado de ánimo: "Obviamente que puteo si pierde. Me decepciono, me frustro y no me gusta. Pero ya venir acá es llegar a la cancha ganando 2-0. Después veo”. Y remató: "A veces me voy perdiendo 3-2, 4-2 o a veces gano 5-0, pero en realidad depende de cómo sea el resultado".

Miguel Simón fue a la cancha a ver a Ferro en la Primera Nacional.

¿De qué cuadro son los periodistas deportivos de la TV argentina?