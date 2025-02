El Pollo Vignolo y Pagani atacaron al Boca de Gago desde El Trece: "Sin alma"

Fuerte cruce por Boca entre el Pollo Vignolo, Horacio Pagani y el resto.

La derrota por 2-0 de Boca Juniors frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda causó polémica por el arbitraje de Yael Falcón Pérez y estuvo en el centro de la escena. De hecho, en la nueva edición del programa de televisión Pasión por el Fútbol (El Trece) debatieron a pleno sobre este encuentro. Allí participaron principalmente el conductor Sebastián "Pollo" Vignolo, Horacio Pagani y Martín Arévalo.

Además de cuestionar al juez del clásico, los integrantes del ciclo de la pantalla chica apuntaron con crudeza contra el entrenador del "Xeneize", Fernando Gago. De hecho, Arévalo describió a su equipo como "un camaleón que cambia a los jugadores todo el tiempo", mientras que el otro panelista mencionado opinó que no se sabe a qué juega.

En El Trece atacaron al Boca de Gago, en el programa del Pollo Vignolo: "Juega mal casi siempre"

Después del debate con relación al trabajo de Falcón Pérez, que debió haber anulado el gol del 1-0 de Luciano Vietto para Racing, Pagani y Arévalo fueron durísimos con sus opiniones acerca del rendimiento del "Xeneize". Incluso, Martín manifestó que el elenco de La Ribera "es un camaleón, no se puede cambiar tanto... Ocho cambios, después tres, después cuatro. Así no se puede". Asimismo, el periodista deportivo de ESPN aseveró que "más allá de los errores groseros del árbitro, en el primer tiempo se vio la diferencia entre un equipo que fue campeón de la Copa Sudamericana y otro que está en construcción, un equipo que sabe lo que tiene que hacer contra otro que cambia todos los partidos".

Pagani se enojó con Gago tras la derrota de Boca vs. Racing.

Por su parte, Horacio destacó que Boca "jugó muy mal, fue un partido malísimo... Los arqueros casi no intervinieron. Boca juega mal casi siempre". Y disparó: "Quiero saber quiénes son los que juegan por afuera, qué intención tiene el entrenador, quiénes son. Se amontonan en el medio... ¿Esta es la nueva identidad? ¿De no saber jugar por afuera?". También enfatizó en que "Edinson Cavani cayó nueve veces en offside, con la experiencia que tiene ya tendría que saber no quedar tantas veces en offside".

"¡Racing lo pasó por arriba en el primer tiempo! Le ganaba todas las divididas, las segundas jugadas, le ganaba por afuera, por adentro...", insistió Arévalo con su postura. Por último, el "Pollo" Vignolo recalcó que el cuadro azul y oro "fue un equipo sin alma" y pidió "estar atentos a lo que van a cantar en La Bombonera sobre la AFA en el próximo partido".