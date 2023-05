Ruggeri destrozó a Chilavert por su papelón en Paraguay: "Ni a la familia"

Oscar Ruggeri cargó en vivo en ESPN F90 a José Luis Chilavert por perder las elecciones en Paraguay en las que se postuló para presidente y perdió de manera contundente.

Oscar Ruggeri se burló de José Luis Chilavert en pleno ESPN F90 luego de que el ex arquero paraguayo pierda las elecciones a presidente en su país. La "pica" entre el campeón del mundo y el exhombre de Vélez Sársfield existe desde hace tiempo y el "Cabezón" no dudó en aprovechar para chicanearlo por el fracaso en Paraguay. Claro que, esto desató las risas de los todos presentes en el estudio de la señal de Disney.

Minutos antes de dialogar con Gustavo Yarroch y Diego Monroig en la previa del Superclásico entre River y Boca, el graph del programa generó debate. "Un partido que vale como un título", decía el mismo y esto dio lugar a que los panelistas opinen sobre la importancia del duelo. Luego de que el Sebastián Vignolo le pregunte a Ruggeri acerca del tema en cuestión, el ex jugador respondió y recordó al guardametas con el que tuvo problemas.

"No nos olvidemos igual que el fútbol une, es la frase del 'Mono'. ¿Te gusta la frase? ¿El fútbol une?", soltó el "Pollo" antes de presentar a los periodistas que cubren la campaña del "Millonario" y el "Xeneize". El "Cabezón" lo escuchó y respondió: "Y bueno, en este clásico la gente no se une". Sin embargo, el conductor insistió con una nueva pregunta: "¿No tenés gente con la que te uniste en el fútbol?".

Ante esta situación, Ruggeri habló sobre Chilavert y lanzó una inesperada cargada: "Chila... boludo, hubo elecciones en Paraguay y no le avisaron a la familia. Había que votarlo a Chila". Es que el ex arquero del "Fortín" no llegó al punto con los 23.284 votos que recibió sobre 3 millones.

La interna entre ambos ex futbolistas comenzó en las Eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 1994 en un duelo entre la Selección y el conjunto "Guaraní" donde tuvieron uno de los tantos encontronazos. Mientras que en agosto de 1996 se vieron las caras de nuevo en una cancha de fútbol y el "Cabezón" fue a buscarlo con una violenta patada que no conectó tras recibir un supuesto escupitajo del portero.

El triste adiós de Oscar Ruggeri al pollo en ESPN: "Me despido"

Oscar Ruggeri realizó un triste anuncio en pleno ESPN F90 y sorprendió a todos en la señal de Disney. Minutos después del editorial de Sebastián "Pollo" Vignolo en el inicio del ciclo, el "Cabezón" contó algo inesperado y doloroso para su vida. Sin embargo, esto generó que sus propios compañeros comiencen a reírse de la situación que, como es habitual, estuvo lejos de cualquier debate futbolero posible.

El anuncio en cuestión llegó instantes después de que el conductor comente que el campeón del mundo en México 1986 tomó una importante decisión para mejorar su presente y los integrantes del programa no lo podían creer. Luego de que todos pregunten acerca del tema, un video del propio ex futbolista salió a la luz: "El último pollo que como, empiezo a hacerme vegetariano. Me despido a los 61 años del pollo", expresó Ruggeri. Acto seguido, el panelista explicó lo que lo llevó a cambiar su alimentación.