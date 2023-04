El triste adiós de Oscar Ruggeri al pollo en ESPN: "Me despido"

Oscar Ruggeri realizó un triste e inesperado anuncio en pleno ESPN F90.

Oscar Ruggeri realizó un triste anuncio en pleno ESPN F90 y sorprendió a todos en la señal de Disney. Minutos después del editorial de Sebastián "Pollo" Vignolo en el inicio del ciclo, el "Cabezón" contó algo inesperado y doloroso para su vida. Sin embargo, esto generó que sus propios compañeros comiencen a reírse de la situación que, como es habitual, estuvo lejos de cualquier debate futbolero posible.

El anuncio en cuestión llegó instantes después de que el conductor comente que el campeón del mundo en México 1986 tomó una importante decisión para mejorar su presente y los integrantes del programa no lo podían creer. Luego de que todos pregunten acerca del tema, un video del propio ex futbolista salió a la luz: "El último pollo que como, empiezo a hacerme vegetariano. Me despido a los 61 años del pollo", expresó Ruggeri. Acto seguido, el panelista explicó lo que lo llevó a cambiar su alimentación.

"Último pollo, agarré la patita y la tiré a la basura. Voy por cortes. Me despedí del pollo. Me hacen un asado, lo como y me voy despidiendo por partes de la carne. Lo vengo carburando hace rato. Pollo se terminó. Vos me invitas a tu casa, hay pollo y vacío y no como. Ahora voy a ir por la despedida de las costillitas", aseguró el exjugador de la "Albiceleste" en F90. Por supuesto, sus compañeros comenzaron a preguntarle qué lo llevó a tomar dicha determinación y si lo respetaría a raja tabla.

Al nombrarle distintas comidas que tendría que ingerir en lugar del pollo y la carne, el "Cabezón" esbozó: "Hamburguesa no como, nunca comí. Voy dejando de a poco. Comí un pedacito de la hamburguesa de garbanzo y no son tan ricas. No dije que soy vegetariano, voy camino y me tengo que ir despidiendo de las cosas. Lo que pasa es que me gusta mucho el pescado".

Vignolo se comparó con Valentín Barco y quedó en ridículo

"Me gusta cuando aparecen estos jugadores. Además, por lo general, ¿Con quién te quedás? Te quedás cuando aparece un 9, un 10, un enganche. Acá hay un 3, con alma de 3 y que jugaba de 10. ¿Viste la sangre que tiene el colorado?", lanzó en un principio el "Pollo" para que sus compañeros continúen con sus opiniones sobre el habilidoso lateral del conjunto "Xeneize".

Luego, el relator se dirigió directamente a Oscar Ruggeri y soltó: "Te digo, vos no me viste... de pibe era igual. De pibe, no era Barco, era lancha. Era igual a este pibe jugando. En Argentinos Juniors, después vino (Juan Pablo) Sorín y la empezó a pisar un poquito". Cabe destacar, que fue el tercer partido del "Colo" en la Primera de Boca y no tenía un registro positivo. Los dos compromisos que disputó en el club anteriormente fueron derrotas, pero ante Deportivo Pereira no sólo el equipo ganó, sino que él fue la principal estrella.