Tras el triunfo de Boca, Vignolo se comparó con Valentín Barco y quedó en ridículo: "De pibe"

Durante el análisis del triunfo de Boca por 2 a 1 ante Deportivo Pereira, Sebastián "Pollo" Vignolo se comparó con Valentín Barco en pleno ESPN F90 y quedó en ridículo.

Sebastián Vignolo analizó la victoria de Boca Juniors por 2 a 1 ante Deportivo Pereira en la Bombonera, se comparó en vivo con Valentín Barco y quedó en ridículo. El "Pollo" destacó al joven crack del elenco "Azul y Oro" como el mejor, pero sus dichos generaron la reacción de sus compañeros de ESPN F90. Por supuesto, el comentario del conductor derivó en las risas de los demás periodistas presentes en la señal de Disney.

Lo sucedido en este duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y cómo reaccionó el equipo de Jorge Almirón tras estar abajo en el marcador, sin dudas ilusionó a más de un hincha "Xeneize". Las canciones contra los futbolistas quedaron de lado luego del empate de Luis Advíncula y cambiaron totalmente con el tanto de Alan Varela. Barco participó en ambos gritos, se convirtió en la figura de la cancha y horas después el propio Vignolo se puso a su altura.

"Me gusta cuando aparecen estos jugadores. Además, por lo general, ¿Con quién te quedás? Te quedás cuando aparece un 9, un 10, un enganche. Acá hay un 3, con alma de 3 y que jugaba de 10. ¿Viste la sangre que tiene el colorado?", lanzó en un principio el "Pollo" para que sus compañeros continúen con sus opiniones sobre el habilidoso lateral del conjunto "Xeneize".

Luego, el relator se dirigió directamente a Oscar Ruggeri y soltó: "Te digo, vos no me viste... de pibe era igual. De pibe, no era Barco, era lancha. Era igual a este pibe jugando. En Argentinos Juniors, después vino (Juan Pablo) Sorín y la empezó a pisar un poquito". Cabe destacar, que fue el tercer partido del "Colo" en la Primera de Boca y no tenía un registro positivo. Los dos compromisos que disputó en el club anteriormente fueron derrotas, pero ante Deportivo Pereira no sólo el equipo ganó, sino que él fue la principal estrella.

El Negro Bulos atacó a Benedetto en Boca y sorprendió a Morena Beltrán

Agresivo, enojado y caliente frente a la cámara, el periodista empezó: "Usted sabe que me duele... Hemos tenido una relación de diálogo, sé que es un buen tipo. ¡Pero yo no sé si una fuerza extraña se apoderó de su alma!". "¿Qué le pasó, qué le pasó?", se preguntó al aire, incrédulo.

Al instante, afirmó que "usted no es el mismo... Algo le pasó. ¡Usted soñaba con esta camiseta, la lleva en la piel!". "¡Usted se salvó de la guillotina allá por el 2018, cuando les cortaron la cabeza a todos!", recordó también con relación a la final de la Copa Libertadores perdida frente a River. "A usted le dieron otra oportunidad y la está desaprovechando, ¿¡qué le pasa!? Además jugaba al fútbol como los dioses, unas condiciones, goles de todos los colores...". "¿Se olvidó de jugar al fútbol? ¿O perdón, como me dicen por ahí, perdió las ganas? ¡Reflexione, reflexione! ¡Si perdió las ganas es muy grave!"