El Negro Bulos atacó a un referente de Boca e impactó a Morena Beltrán: "Reflexione"

El grito en vivo del "Negro" Bulos en ESPN F90 que impactó a Morena Beltrán. El panelista del programa del "Pollo" Vignolo atacó a un referente de Boca y hasta le pidió que "reflexione".

Federico "Negro" Bulos atacó a un referente de Boca en ESPN F90 e impactó a Morena Beltrán. El panelista del programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo cruzó a una de las figuras del "Xeneize" después de la derrota por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata en La Bombonera por la Liga Profesional.

La durísima crítica del panelista, en este caso, fue nada menos que contra Darío Benedetto. El centrodelantero de 32 años sigue sin encontrar su mejor versión desde que volvió al club en 2022: no hace goles, no aporta demasiado en el juego y hasta se lo ve desganado dentro de la cancha. Por ello, el platense lo cruzó al aire y sorprendió a sus compañeros en el piso del canal deportivo.

El periodista brindó su habitual sección de los lunes de "Las perlas del Negro", al mejor estilo del exárbitro Guillermo Nimo en la TV. Mientras que la perla blanca fue para "El Ruso" Ricardo Zielinski en su estreno con empate frente a Racing como entrenador de Independiente, la perla negra fue para "El Pipa" por su bajísimo rendimiento en lo que va de 2023.

El Negro Bulos atacó a Benedetto en Boca y sorprendió a Morena Beltrán: "No ofrece nada"

Agresivo, enojado y caliente frente a la cámara, el relator empezó: "Usted sabe que me duele... Hemos tenido una relación de diálogo, sé que es un buen tipo. ¡Pero yo no sé si una fuerza extraña se apoderó de su alma!". "¿Qué le pasó, qué le pasó?", se preguntó al aire, incrédulo.

Al instante, afirmó que "usted no es el mismo... Algo le pasó. ¡Usted soñaba con esta camiseta, la lleva en la piel!". "¡Usted se salvó de la guillotina allá por el 2018, cuando les cortaron la cabeza a todos!", recordó también con relación a la final de la Copa Libertadores perdida frente a River. "A usted le dieron otra oportunidad y la está desaprovechando, ¿¡qué le pasa!?", insistió, furioso.

Benedetto, de Boca, la perla negra de Bulos en ESPN F90.

En esa línea, Bulos repasó las buenas épocas de Benedetto en Boca cuando aseveró que "además jugaba al fútbol como los dioses, unas condiciones, goles de todos los colores...". "¿Se olvidó de jugar al fútbol? ¿O perdón, como me dicen por ahí, perdió las ganas? ¡Reflexione, reflexione! ¡Si perdió las ganas es muy grave!", prácticamente lo retó en vivo.

Para ampliar sus argumentos, "Fede" opinó que "se puede jugar bien o mal, lo que no se puede es subestimar la situación, y mucho menos con la camiseta que usted tiene puesta". "¡No se asocia, no toca, no se entrega! La verdad, ´Pipa´, no ofrece nada usted hoy en día", bramó. "Lo lamento mucho, ¡reflexione! ¡Esta perla negra es para usted, Darío Benedetto!", sentenció de manera categórica.