Richarlison dio su candidato para el Mundial de Qatar 2022 y picanteó a Argentina: "Nunca"

El polémico delantero brasileño Richarlison brindó una entrevista a ESPN F90 en la que dio como favorito a Brasil para el Mundial y lanzó un picante comentario para la Selección Argentina.

La "pica" con Richarlison continúa meses después de la Copa América. El polémico brasileño, que milita en el Everton de la Premier League, brindó una entrevista a ESPN F90 y en la misma contó algunos detalles de aquella final ante la Selección Argentina en el Maracaná. Ante la pregunta de Sebastián "Pollo" Vignolo sobre su candidato a quedarse con el Mundial de Qatar 2022, el delantero carioca respondió y lanzó un picante comentario.

No es la primera vez que provoca al elenco "Albiceleste", ya que durante los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 se burló de los argentinos tras quedar eliminados. Días después, repitió la cargada cuando el conjunto brasileño se quedó con la medalla de oro. Claro que, por esta razón, varios futbolistas de la "Scaloneta" como Ángel Di María y Emiliano "Dibu" Martínez salieron al cruce recordándole la final perdida en su casa.

"¿Quién crees que es el candidato a salir campeón del mundo?", le consultó el "Pollo" Vignolo al delantero. Sobre esto, y con tono sobrador Richarlison exclamó: "¿Favorito? Brasil, claro. Siempre Brasil. Nunca se quedó afuera de la Copa del Mundo en primera ronda. Tenemos cinco mundiales", afirmó mientras levantó su mano marcando las cinco copas. El periodista Christian Martin, quien estuvo de intermediario y traductor agregó: "Richarlison es bravo, tenía razón Di María".

Nuevamente el conductor de ESPN F90 tomó la palabra y preguntó: "¿Cree que es candidata Argentina a salir campeón?". En este caso, el atacante respondió: "Scaloni logró una seguidilla enorme y creo que son 25 partidos o más, se entienden muy bien y tienen buena química, y obviamente Argentina clasificada después de haber ganado la Copa América va a viajar a Qatar como uno de los favoritos".

Su revelación luego de la derrota ante Argentina

En otro momento de la entrevista, Richarlison contó cómo se sintió en el momento que la "Scaloneta" levantó la Copa América y cómo fueron los días posteriores: "Lloré mucho, estaba muy triste después del partido. Me encerré en la habitación y no quería salir sabiendo que dos días después me iba a Japón me iba a los Juegos Olímpicos y no tuve tiempo de digerir la derrota".

Y agregó: "No podía permitirme estar triste, tenía que estar listo. Fui a visitar a mi familia y amigos a levantar un poco el ánimo antes de viajar para recuperar energías. Mi mamá estaba con Covid-19 y no la pude ver. Decidí honrarla ganarla con la medalla de oro". La espera valió la pena, ya que finalmente la ganó, aunque la cargada posterior a la Selección Argentina no tiene justificativo.

¿Quién es el mejor del mundo?

Richarlison fue muy claro a la hora de definir a Lionel Messi como el mejor del planeta. Así definió al astro del Paris Saint Germain cuando respondió a la pregunta. Además, aseguró que en un futuro le gustaría jugar con la "Pulga" en nuestro país. A su vez, aseguró que: "Argentina tiene grandes clubes" y Christian Martin le consultó cuál es su favorito entre Boca o River, a lo que el brasileño respondió que prefiere al "Millonario".