En vivo: Argentina le gana a Brasil buscando cortar la maldición de 28 años

El seleccionado de Scaloni está listo para enfrentar a los de Tite. Todo confirmado para la gran final.

Esta noche, desde las 21 hs, Argentina se medirá ante Brasil por la final de la Copa América 2021. El país está paralizado y solo piensa en el clásico continental que se disputará en el histórico estadio Maracaná. Con 28 años de sequía, en una racha de partidos definitorios que pesa y también duele, la "Albiceleste" tiene la chance de dar vuelta la historia en un encuentro soñado e ideal. Ya está todo confirmado para lo que se viene.

Por el lado del seleccionado nacional que lidera Lionel Scaloni, el once titular ya se conoce e ilusiona. En el arco, aparecerá el héroe de la clasificación durante la tanda de penales vs. Colombia: Emiliano "Dibu" Martínez. En la defensa había grandes dudas pero se definió que Gonzalo Montiel ocupe la banda derecha y Cristian "Cuti" Romero, recuperado de una molestia en su rodilla, reemplazará a Germán Pezzella para conformar la zaga central con Nicolás Otamendi. Completará, a pesar del buen rendimiento de Nicolás Tagliafico en la semifinal, Marcos Acuña en el lateral izquierdo.

En el mediocampo, a pesar de las fuertes críticas, vuelve el cinco del DT: Leandro Paredes estará en lugar de Guido Rodríguez mientras que a sus costados seguirán los indiscutidos, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Adelante, por supuesto, el capitán argentino Lionel Messi es una fija y también el centrodelantero y goleador, Lautaro Martínez. ¿La sorpresa? Ángel Di María se ganó un lugar en el equipo y estará en lugar de Nicolás González.

Así llegó el plantel al Maracaná:

El 11 inicial:

Por otra parte, el equipo de Tite, a pesar de los rumores, no tendrá cambios en relación al triunfo en la semifinal vs. Perú (1-0). Ederson Moraes se mantendrá en el arco a pesar del peso que genera Alisson Becker. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi serán fija en la defensa. Casemiro-Fred formarán el doble cinco y adelante, una línea de tres con Éverton, Lucas Paquetá -revelación- y la gran figura, Neymar. Como centrodelantero, a pesar de no ser su puesto natural, Richarlison. Las posiciones de los cuatro de arriba pueden modificarse durante el encuentro.

Las formaciones para la final

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Brasil: Ederson Moraes; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro y Fred; Éverton Sousa, Lucas Paquetá, Neymar Junior y Richarlison.

Seguí la final en vivo por TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

Seguí la final en vivo por El Destape:

38' Pisó mal Di María y encendió las alarmas.

32' Amonestado Paredes.

31' ¡MESSI! Gran jugada, gambeteó a todos el capitán argentino y remató muy cerca del palo.

16' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Tremendo pase de De Paul y por arriba, de sombrerito, Ángel Di María marca el 1-0.

14' Cortado y con muchas faltas el encuentro por el momento. Fuertes cruces y golpes desde ambos lados.

12' ¡Se acercó Brasil! Jugada peligrosa, la bajaron de cabeza en el área y la defensa argentina reaccionó rápido para sacarla.

2' Amonestado Fred en Brasil.

0' ¡Comenzó la final en el Maracaná!

Suenan los himnos en el estadio Maracaná. "¡Con orgullo, carajo!", grita Emi Martínez a sus compañeros. ¡VAMOS ARGENTINA!