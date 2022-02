El insólito comentario de Ruggeri que dejó mudo al Pollo Vignolo: "El tema es la colita"

En medio de un debate en ESPN F90, Oscar Ruggeri lanzó un polémico comentario que dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo al aire del programa.

Se acerca el comienzo de la Copa de la Liga Profesional y el equipo de ESPN F90 se prepara para hablar y debatir de fútbol. Claro que, mientras tanto debaten sobre temas poco relevantes que nada tienen que ver con cómo juegan los distintos equipos del certamen. Oscar "Cabezón" Ruggeri aportó algo diferente a lo que charlaban cuando lanzó un comentario cuestionando a un compañero, que dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo mientras conducía.

Más allá de esto, el tema deportivo del día tuvo que ver con la elección del mejor jugador, el goleador y el equipo revelación del campeonato que comenzará el jueves 10 de febrero con los partidos Patronato vs. Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Barracas Central. Antes de pasar a esto, mostraron fotos de algunos integrantes del ciclo varios años antes de estar en la mencionada señal televisiva, de las que se rieron e hicieron chistes.

La discusión comenzó con las palabras del "Pollo" Vignolo acerca de las modificaciones que sufrió el programa a lo largo del tiempo que está al aire. Durante más de 10 minutos se refirieron a ellos y los cambios que tuvieron desde el inicio hasta la actualidad. "¿Qué no te harías", preguntó el conductor a Ruggeri. El "Cabezón" respondió "Nada" y apuntó contra Federico "Negro" Bulos: "¿Vos sos tetón, negro?", consultó y su compañero entre risas lo negó.

Luego de algunos cruces sin mucho sentido, el exjugador de la Selección Argentina y campeón del mundo en 1986 dijo: "A la mujer no le salen los flotadores, a nosotros sí". Vignolo evitó el tema e intentó retomar el tópico de la tarde. Sin embargo, poco duró el planteo ya que al instante le preguntó a Daniel Arcucci si se depilaba, lo cual este último, afirmó que considera importante para hacer deporte. Su respuesta le abrió la puerta a Ruggeri para lanzar una polémica ola de dichos.

El insólito comentario de Ruggeri que dejó mudo al Pollo Vignolo

"¿Vos estás todo peladito? ¿A Pía le gusta, no? Estás en otra 'Chiquito', jajaja", preguntó el "Cabezón". Ya se afeitó el pecho está todo afeitado... el tema es la colita. El tema es la cola", agregó luego Ruggeri y desató las risas de todos sus compañeros al aire. Sobre esto, tanto Marcelo "Cholo" Sottile como Diego "Chavo" Fucks lo compararon con Alberto Olmedo por sus comentarios y por un gesto que hizo al aire. Acto seguido, el "Pollo" los cortó y mandó la pausa para no seguir con el tema.

La cruda confesión de Ruggeri sobre Maradona

"Yo me peleé bastante con Diego por este tema de las drogas, mucho. Eran charlas privadas, me metía en la habitación y lo hablábamos bien. Enojado yo, porque le decía 'que loco que no te das cuenta lo que sos'. No sé si lo superaba lo grande que era. Le repetía mucho que tenía el mundo a sus pies, que si quería ser presidente se preparaba y lo era, lo mismo con la FIFA. La droga tapaba todo lo grande que era él. Nosotros íbamos con él y no podía vivir", aseguró Ruggeri.

"Yo lo peleaba, le cuestionaba todo y siempre decía que estaba saliendo de a poco. Pero yo sabía que no iba a salir. Tuve cerca cantidad de miles de veces droga, de la que quieran, y nunca se me ocurrió probar. Nunca nos dejó estar cerca y nunca nos dejó llegar. Era un mundo que daba vueltas alrededor de él. Nos dejaba un rato y sabía que después nos íbamos", afirmó el "Cabezón", quien regresó al programa tras sus vacaciones.