La cruda confesión de Ruggeri sobre Maradona: "Me peleé mucho por este tema"

Oscar Ruggeri habló en ESPN F90 sobre amistad con Diego Maradona y reveló que vivió un difícil momento con él, por lo que tuvieron varias peleas.

Oscar Ruggeri habló en ESPN F90 acerca de su relación de amistad con Diego Armando Maradona. El exdefensor de la Selección Argentina recordó los momentos vividos con "Pelusa" y no sólo los buenos, ya que contó una de las peleas que tuvo con su excompañero. En un crudo relato en el programa de Sebastián Vignolo, el "Cabezón" no tuvo filtro y dio detalles de cómo se peleaba con el "Diego" por su adicción a las drogas.

El conductor del ciclo contó un momento personal que atravesó días antes: "El otro día fui a comprar algo a un lugar de ropa. El vendedor me dijo 'Quiero tanto a Ruggeri como a Maradona. Me representa y me identifica Ruggeri con su mala onda con los brasileños. Y cuando lo veo al Cabezón pienso en Maradona'. Y yo pienso en todo esto y también en Maradona", comenzó el "Pollo".

"Yo me peleé bastante con Diego por este tema, mucho. Eran charlas privadas, me metía en la habitación y lo hablábamos bien. Enojado yo, porque le decía 'que loco que no te das cuenta lo que sos'. No sé si lo superaba lo grande que era. Le repetía mucho que tenía el mundo a sus pies, que si quería ser presidente se preparaba y lo era, lo mismo con la FIFA. La droga tapaba todo lo grande que era él. Nosotros íbamos con él y no podía vivir", aseguró Ruggeri.

"Yo lo peleaba, le cuestionaba todo y siempre decía que estaba saliendo de a poco. Pero yo sabía que no iba a salir. Tuve cerca cantidad de miles de veces droga, de la que quieran, y nunca se me ocurrió probar. Nunca nos dejó estar cerca y nunca nos dejó llegar. Era un mundo que daba vueltas alrededor de él. Nos dejaba un rato y sabía que después nos íbamos", afirmó el "Cabezón", quien regresó al programa tras sus vacaciones.

El consejo de Ruggeri al aire

Por último, el excampeón del mundo en México 1986, habló de las adicciones en la actualidad y lanzó: "Yo si están escuchando los pibes, no prueben. No son más que otros ni menos, no prueben, vivan la vida. Es tan lindo haber nacido. Por eso las cosas que están pasando acá con la droga envenenada que se murieron un montón de pibes. Se pierde todo, la familia, los amigos. Porque nosotros no estábamos al lado de Diego, que éramos los amigos".

Y agregó: "¿Qué pasaba conmigo que me enfrentaba? Era porque yo le decía que no, y él quería que todos le dijeran que sí. Lo más triste para una persona es no tener a la familia al lado. Con la droga se pierde todo, es un tema, porque cuando se droga un chico no se droga él, se droga toda la familia. Es una desgracia y ya no es el pibe, ya no sé que hay que hacer", culminó Ruggeri.