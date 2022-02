El Pollo Vignolo ninguneó a River en ESPN F90 y estallaron las críticas en Twitter: "Das asco"

Sebastián "Pollo" Vignolo se ganó las críticas de miles de hinchas de River por ningunearlo al aire de ESPN F90 para hablar de Boca Juniors.

El programa F90, que se emite en ESPN con la conducción de Sebastián "Pollo" Vignolo, comenzó de una manera poco común. La presentación de los refuerzos en River parecía la noticia que ocuparía gran parte del mismo. Sin embargo, el relator cambió de tema para hablar de Wanchope Ábila y Boca, mientras los hinchas "Millonarios" escuchaban a los futbolistas que se sumaron en el mercado de pases. Esto enfureció a los fanáticos que lo hicieron público en Twitter.

Una vez más, Vignolo mostró su cariño por el "Xeneize" como hizo en otras oportunidades. Esta vez, las palabras del delantero del elenco que dirige Sebastián Battaglia pesaron mucho más que otros tópicos y dejaron de lado la alegría del público de la "Banda". Claro que, los que lo ven todos los mediodías y siguen al club de Núñez no se la dejaron pasar castigándolo en la red social del pajarito.

"Hay obligaciones, tenés que cumplir con tus tareas de la mejor manera posible. A veces más y a veces menos, pero tratar de rendir al máximo. Cumplir con todo lo que te pide tu empleador y el empleado tiene sus beneficios. Estoy hablando de una relación empleador-empleado. Hay horarios, tiempos y descansos, hay cosas que cumplir por obligación. Situaciones que tienen que ser normales en un trabajo. Podés estar más o menos contento", opinó sobre la relación entre Ábila y Boca.

"Lo que tiene que existir siempre en una relación laboral es diálogo de un lado y del otro. Charla. Yo por primera vez en mucho tiempo me quiero correr de esto. De la historia entre Wanchope Ábila y Boca. Porque la historia me ha demostrado en los últimos tiempos que probablemente fue un malentendido. Del lado de Boca, a Wanchope le cumplieron todo lo que le pueden prometer a un futbolista", agregó Sebastián Vignolo.

La opinión de Vignolo sobre los dichos de Ábila

Por último, el "Pollo" salió nuevamente en defensa del club: "Miren, a mi me enseñaron que cuando un matrimonio está peleado no te tenés que meter. Josefa y Arturo se amaban, y un día se dejaron de querer. Yo le dije a Arturo: 'No es para vos'. Y se enteró Josefa. Volvieron a estar juntos y los dos están enojados conmigo. La hipocresía está. No me parece que sea manera de reclamar como reclamó el futbolista de Boca. No creo que sea ni el lugar ni el escenario".

"No creo que le haga bien a Boca un estallido en este momento que se ha armado como un fenómeno para jugar el campeonato. Yo no sé que pasó en el medio para que Wanchope escriba esto. Por primera vez en mucho tiempo me corro, no tengo idea quien tiene razón. Boca cumple con lo que tiene que hacer y Wanchope tiene que cumplir con lo que le piden desde el club. Boca tiene más cosas para festejar e ilusionarse que para preocuparse", culminó el conductor de ESPN.

Las críticas de los hinchas de River