Por qué Ruggeri no está en ESPN: El Pollo Vignolo reveló el motivo

Sebastián "Pollo" Vignolo habló del faltazo de Oscar Ruggeri en ESPN F90 y reveló al aire los motivos por los que el exjugador no estuvo.

En medio de los problemas en ESPN por el despido de Alejandro Fantino, Sebastián Vignolo no habló del tema en el arranque de F90, pero sí reveló el motivo de la ausencia de Oscar Ruggeri en el programa. Durante el pase con F12 cruzaron palabras con Mariano Closs y el "Pollo" no dudó en contar algo privado de su compañero, quien estuvo varios días con problemas de garganta. Esta vez, el "Cabezón" pegó el faltazo y no se lo perdonaron.

El origen de la charla se dio por la vestimenta que ambos conductores y el resto de sus equipos tenían. Según aseguraron, esto se dio a raíz de que hicieron una foto institucional con el resto de los integrantes del canal. Claro que, entre ellos no estuvo el propio Fantino -despedido este jueves 29 de septiembre- y tampoco Ruggeri, quien no asistió y lo liquidaron al aire.

"¿Todos fueron a la fotografía?", preguntó Mariano Closs a Sebastián Vignolo luego de elogiarlo por el traje negro que vestía. El "Pollo" no se quedó atrás y rápidamente le respondió: "Sí, tuvimos un tocado que no llegó, Oscar Alfredo. Le tiró. El que mucho abarca poco aprieta. Se me cae en temporada alta. Es una cosa de locos, cuando hay tantas recitales el cantante tiene que parar, hoy estamos sin Jagger".

Ante esta respuesta del relator de la mencionada señal televisiva, Closs contestó: "Debe estar viéndonos. ¿No era que no tenía campanilla? Está complicado. Tiene grabaciones por acá y por allá". Con este comentario, el conductor de F12 se refirió a los dichos de días anteriores, donde Ruggeri contó que no tenía úvula y sorprendió a todos. "Nací así, sin campanita. Nací con el paladar abierto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué rarísimo? Me cocieron de bebé y listo, no sentí nada", lanzó el exjugador.

El apodo que en ESPN le pusieron a Fantino

Mariana Brey, especialista en farándula y espectáculos, sostuvo que en el canal deportivo "están muy sorprendidos, no por la pelea con 'El Pollo' Vignolo, que ya viene desde hace rato, pero sí con Mariano Closs". Incluso, Brey dejó en claro que Fantino solía tener buena relación con Closs: "Según cuentan quienes fueron compañeros de ambos, la relación era muy buena y que hasta decían que Fantino sería el alcahuete de Closs porque que le llevaba chismes".

Lo cierto es que, en la transmisión del pasado martes 27 de septiembre, "Fanta" expresó en radio Neura que estaba muy enojado con el relator por un comentario que le hizo hace un tiempo. "Que nunca más nadie me diga como Mariano Closs, en el periodismo deportivo clásico en una noche futbolera, 'esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa 'esto es Esparta', le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe", sostuvo.