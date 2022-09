El Pollo Vignolo vio una parte del cuerpo de Ruggeri y quedó impactado: "Me impresionó"

Lejos de cualquier debate futbolero, Oscar "Cabezón" Ruggeri sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno programa de ESPN con una impactante revelación sobre su cuerpo.

Oscar Ruggeri sorprendió en vivo a Sebastián Vignolo en el pase de programa entre ESPN F12 y F90. El campeón del mundo y sus compañeros debatieron sobre un tema totalmente lejos de lo futbolero y el exjugador aprovechó la ocasión para revelar algo impactante sobre su cuerpo. El conductor reaccionó impresionado por los dichos del exdefensor de la Selección Argentina que, además, desató las risas de los demás.

Es que el propio "Pollo" notó que el "Cabezón" estaba con catarro y se lo dijo al aire mientras dialogaban. Ruggeri contó lo que hizo el fin de semana y Mariano Closs se metió en la charla para aconsejarlo por cómo lo escuchó. Esta afirmación por parte del relator derivó en que Vignolo "revise" a su compañero y descubra lo que lo dejó asombrado en pleno ciclo televisivo.

"Esa tos no me gusta nada", soltó Sebastián Vignolo cuando escuchó toser a su compañero. Sobre esto, el exfutbolista contestó: "El sábado a la noche me acosté tarde. Me arde un poquito la garganta". Por otro lado, Closs no se quedó afuera de la charla y agregó: "Eso ya es catarro. Cuidate". Luego de escuchar a su colega, el "Pollo", cual médico, le pidió a Ruggeri que abra su boca para mirarle la garganta y se sorprendió en vivo.

"A ver abrí", lanzó el conductor de F90. El campeón del mundo accedió y respondió: "No tengo campanita". Ante esta situación, el relator exclamó: "Me impresionó. Es raro. Te falta... ¿Qué te pasó amigo? No saben lo que vi, es como el hueco del ascensor. Rarísimo. ¿Quieren ver?". Luego de escucharlo, Ruggeri le respondió sin filtro y contó su historia: "Nací así, sin campanita. Nací con el paladar abierto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué rarísimo? Me cocieron de bebé y listo, no sentí nada".

El Pollo Vignolo cometió un grosero error en una canción patria

Sebastián Vignolo cometió un grosero error cantando la Canción a la Bandera (Aurora) en pleno ESPN F90. El "Pollo" recordó momentos de su adolescencia en la secundaria para relacionarlos al mundo del fútbol pero, además de revelar algo malo de su etapa como estudiante, no tuvo cuidado a la hora de entonar el fragmento y se equivocó. Claro que, sus compañeros aprovecharon la ocasión para reírse al aire.

"No fui abanderado no pero agarré la Papal, que era como entrar en la Sudamericana, yo llegué a esa en el Instituto Santa Rita, una vez. Y le avisas a todo el mundo: 'Hoy voy con la Papal', y pesa. Y llega un momento, cuando viene 'Azululala' y todas las canciones", soltó. Ante el error, sus colegas se lo tomaron con gracia y Daniel Arcucci lo corrigió. "Azul un ala", retomó Vignolo. "Pero nunca abanderado. Había un tipo que no sé como hacía. Era una cosa... muy bueno cuando tenía que sumar letras".