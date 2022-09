Ruggeri no perdonó al Pollo Vignolo y lo destruyó en vivo: "El peor"

Oscar Ruggeri disparó contra el Pollo Vignolo y lo destrozó con una insólita critica en pleno comienzo de ESPN F90.

Oscar Ruggeri lanzó una insólita critica a Sebastián Vignolo en el comienzo de ESPN F90. Lejos de referirse a algún tema deportivo, como es habitual en el ciclo, el campeón del mundo no dudó e incomodó a su compañero con un comentario sobre su vestimenta en el programa. Claro que, sus colegas no tardaron en reírse del conductor ante lo que expresó el exjugador de la Selección Argentina. Igualmente, el "Pollo" trató de defenderse al aire por los dichos del "Cabezón".

Es que el relator de la señal viajó hace algunas semanas a Europa para realizar distintas entrevistas a jugadores de la "Albiceleste" y volvió al país renovado. Con esta excusa, Vignolo se justificó, pero no alcanzó para que los integrantes del panel periodístico continúen con la burla de Ruggeri hacía él. Quien si estuvo del lado del "Pollo" fue la periodista Luciana Rubinska, quien forma parte de F12, ya que está situación se dio durante el pase de programa.

"Lo mal que te vestiste hoy, es espantoso. Se ríen, pero aquel (por Daniel Arcucci) le dijo 'Que bien te vestiste', dale", soltó Ruggeri en el comienzo luego de que el conductor presente el programa. Por otro lado, mientras el "Pollo" intentaba dar una respuesta ante esta situación apareció Mariano Closs en escena y el "Cabezón" exclamó: "Mariano, por favor. Es el peor día en la historia del 'Pollo'". Sin embargo, no encontró la complicidad que buscaba.

La contundente respuesta por parte del relator no tardó en llegar. Ante las "acusaciones" del exjugador, el conductor lanzó: "Ven pocas revistas de afuera, muchachos. No me subestimen". Igualmente, el campeón del mundo no cesó e insistió: "Tuvo un día malo, no hagan tanto escándalo. Se equivocó, le erró". Por otro lado, Rubinska defendió a su colega y sostuvo: "Impone moda".

El Pollo Vignolo reveló qué tiene en su mano izquierda y Ruggeri festejó en vivo

Luego de su participación habitual al aire, el comunicador mostró su parte del cuerpo más "misteriosa" y dijo: "Acá está". "¡Eh, muy bien!", lo felicitó su compañero Daniel Arcucci. Por su lado, "El Cabezón" agregó: "¡Ahí está! Ya me liberás, que yo había dicho que tenías un dedito de más a la gente... Me preguntan todos qué tiene en la mano izquierda. Le salió un dedito acá".

Sin embargo, desde el móvil, el conductor del ciclo ESPN F90 aclaró: "Igual están rompiendo una cábala, una lástima". Allí fue cuando el exdefensor no se la dejó pasar y contraatacó: "¡No, la estás rompiendo vos! Si mostraste vos la mano...". "Lo obligaste vos", defendió Arcucci al relator. "Los quiero ver en el 0-3, 0-4, pero bueno, acá estamos", cerró Sebastián Vignolo ese momento tan particular en vivo.