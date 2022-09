ESPN: El Pollo Vignolo cometió un grosero error en una canción patria

Sebastián "Pollo" Vignolo cantó un fragmento de la Canción a la Bandera (Aurora) en vivo en ESPN F90 y se equivocó cometiendo un grosero error en la letra.

Sebastián Vignolo cometió un grosero error cantando la Canción a la Bandera (Aurora) en pleno ESPN F90. El "Pollo" recordó momentos de su adolescencia en la secundaria para relacionarlos al mundo del fútbol pero, además de revelar algo malo de su etapa como estudiante, no tuvo cuidado a la hora de entonar el fragmento y se equivocó. Claro que, sus compañeros aprovecharon la ocasión para reírse al aire.

"Es una discusión que se puede llevar a un montón de áreas. ¿Qué es más importante? ¿El docente o el alumno? Seguramente el docente. Ahora, si el alumno no tiene ganas y no le entra, por ahí al docente le cuesta más, pero lo puede mejorar. Yo tenía un tipo que me daba bronca. Porque yo era... mitad de tabla, ni peleaba la Sudamericana, no jugaba Libertadores, no me iba al descenso y mantenía la categoría", lanzó en un principio el conductor para luego hablar de Pep Guardiola como técnico y "maestro".

Y agregó "No fui abanderado no pero agarré la Papal, que era como entrar en la Sudamericana, yo llegué a esa en el Instituto Santa Rita, una vez. Y le avisas a todo el mundo: 'Hoy voy con la Papal', y pesa. Y llega un momento, cuando viene 'Azululala' y todas las canciones", soltó. Ante el error, sus colegas se lo tomaron con gracia y Daniel Arcucci lo corrigió.

"Azul un ala", retomó Vignolo. "Pero nunca abanderado. Había un tipo que no sé como hacía. Era una cosa... muy bueno cuando tenía que sumar letras. Este tipo tenía una facilidad, era un crack y podía estar sin docente. Y se quedaba a ver cómo sufríamos cuando terminaba un examen, era una lucha terrible. A ese alumno el profesor lo podría haber mejorado, pero el tipo era Borges", sostuvo.

Por último, sobre las palabras de Pep Guardiola acerca de los técnicos, el "Pollo" hizo un breve análisis relacionado a lo que él vivió: "A un alumno que estudiaba y se dedicaba lo que podía, un buen maestro te incentivaba, te acomodaba, te daba ideas para estudiar. ¿Por qué llego acá? Porque yo creo que en el fútbol hay entrenadores que a un futbolista normal lo mejoran. Pero hay cracks que tal vez no los necesitan, pero también si los aprovechan los pueden llevar a un nivel superior. ¿Ustedes creen que Messi necesita un entrenador? Porque Guardiola habló de la función de los entrenadores y es un técnico que mejora".

La cruda confesión del "Pollo" Vignolo

"Voy a hablarles de un amigo, Marcelo, un taxista de raza", se animó el aire "El Pollo" Vignolo. Acerca de esta persona que es de su confianza, recalcó que "tiene todo anotado, todo". "Entonces, yo siempre le pregunto: ´¿Te gusta ser taxista?´. Y él me dice: ´¡Me encanta! Siempre quise ser taxista, me fascina. Me lavo el auto, escucho los partidos, laburo mis horitas, me siento libre... Laburo en la calle, me gusta´", agregó el relator.

En la misma línea, el presentador de ESPN F90 destacó que su conocido "tiene una vocación, el tipo hace lo que le gusta, y tenés muchas más posibilidades de que te salga bien si hacés lo que te gusta". En ese momento, profundizó y rememoró: "A mí en el colegio había una materia que no me gustaba, ¡era imposible! Y hoy lo lamento: era Inglés". A pura sinceridad, el comunicador repasó: "No me gustaba, pero era un error... No iba predispuesto, no le ponía entusiasmo, si podía me rajaba, no tenía esa vocación de aprender Inglés. ¡Un gil! No saben lo que sufro ahora".