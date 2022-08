El Pollo Vignolo y una cruda confesión: "No saben lo que sufro"

"El Pollo" Vignolo hizo una cruda confesión en vivo en ESPN F90 y se sinceró. "No saben lo que sufro", dijo el conductor del programa sobre fútbol en la televisión.

Sebastián "El Pollo" Vignolo volvió a sorprender en vivo en ESPN F90, el programa de televisión sobre el fútbol argentino que conduce de lunes a viernes de 13 a 15 en el canal de deportes. El relator de 47 años llamó la atención de sus habituales compañeros con una cruda confesión al aire.

El cordobés abrió el ciclo con su editorial diaria, aunque en esta oportunidad la misma no tuvo que ver específicamente con los partidos en sí, sino con algo que le ocurrió a él mismo de chico. Mientras hablaba, lo escuchaban en el estudio Marcelo "El Cholo" Sottile, Diego "El Chavo" Fucks, Daniel Arcucci, Carlos "El Cai" Aimar, Federico "El Negro" Bulos y Marcelo Espina.

La insólita comparación del Pollo Vignolo por Ibarra DT de Boca: "No me gustaba"

A la hora de comenzar su editorial tradicional, el presentador fue por el lado del entrenador del "Xeneize" que fue el sustituto de Sebastián Battaglia. Entonces, comentó que "hay de todo: entrenadores que se han preparado, que hicieron cursos, cursos, cursos; y después salieron espantados porque no les fue bien". "Pero hicieron lo correcto: yo siempre digo que hay que prepararse", amplió.

Incluso, el conductor recordó que "hay otros que saltaron del banco de la Reserva al de la Primera y les fue bien". "Hay otros que nunca pensamos que iban a ser entrenadores y terminaron siendo técnicos extraordinarios", ejemplificó. Además, remarcó que "hay otros que sí veías que tenían todo para ser técnicos: (Diego) ´El Cholo´ Simeone. Hay otros que no hablaban y se repente se transformaron en técnicos intensos, habladores". "Ahora, yo creo que tuvieron un deseo", aseveró.

"Voy a hablarles de un amigo, Marcelo, un taxista de raza", se animó el aire "El Pollo" Vignolo. Acerca de esta persona que es de su confianza, recalcó que "tiene todo anotado, todo". "Entonces, yo siempre le pregunto: ´¿Te gusta ser taxista?´. Y él me dice: ´¡Me encanta! Siempre quise ser taxista, me fascina. Me lavo el auto, escucho los partidos, laburo mis horitas, me siento libre... Laburo en la calle, me gusta´", agregó el relator.

En la misma línea, el presentador de ESPN F90 destacó que su conocido "tiene una vocación, el tipo hace lo que le gusta, y tenés muchas más posibilidades de que te salga bien si hacés lo que te gusta". En ese momento, profundizó y rememoró: "A mí en el colegio había una materia que no me gustaba, ¡era imposible! Y hoy lo lamento: era Inglés".

A pura sinceridad, el comunicador repasó: "No me gustaba, pero era un error... No iba predispuesto, no le ponía entusiasmo, si podía me rajaba, no tenía esa vocación de aprender Inglés. ¡Un gil! No saben lo que sufro ahora". Además, resaltó que no desea que les ocurra lo mismo a sus hijos: "Si hay algo que quiero que los chicos sepan es saber hablar bien el inglés". "¡(Carlos) Tevez al lado mío es (Joe) Biden! Terrible", comparó ante las risas del resto. "No me salen dos palabras, un error groserísimo", reconoció.

El Pollo Vignolo hizo una comparación sobre Ibarra como DT de Boca.

Para comenzar a cerrar su extraño paralelismo, Vignolo hizo hincapié en lo que le dijo Rolando Schiavi la noche anterior sobre que "a Ibarra (su excompañero en Boca) no le gustaba ser técnico". "Puede cambiar la gente, eh, pero a mí me gustaría saber si tiene vocación, ganas, deseos de progresar, de sentarse ahí...", amplió "Seba". "Yo estoy convencido de que es así, porque nadie grande va a ir ahí si no tiene ganas", reflexionó.

Ibarra tiene el desafío de ser el DT de Boca en un contexto complejo.

Por último, el periodista aseguró que "los docentes tienen vocación, les gusta ser maestros, enseñar... Los médicos también". "Por lo general, cuando uno llega y le va bien es porque tiene vocación", concluyó en el peculiar apertura del programa en el piso de la señal deportiva.