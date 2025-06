El emotivo video de Boca para Riquelme en su cumpleaños, en pleno Mundial de Clubes

El video de Boca para Riquelme en su cumpleaños, en pleno Mundial de Clubes.

Boca Juniors le dedicó en video muy emotivo a Juan Román Riquelme por su 47° cumpleaños. El club de La Ribera publicó, a través de las redes sociales, una grabación de casi dos minutos en la que repasó los mejores momentos el exenganche con la camiseta azul y oro a lo largo del tiempo. Apenas al final se pueden escuchar unas breves palabras de su etapa como dirigente: en aquella caravana que realizó junto a los hinchas antes de ser electo como el mandamás de la institución en diciembre del 2023, luego de haber sido vice durante cuatro años.

Además de los recuerdos de su impresionante como futbolista con los colores del "Xeneize", repasaron las frases más emblemáticas del exmediocampista que también pasó por Barcelona, Villarreal, la Selección Argentina y Argentinos Juniors. "Boca podría vivir sin Riquelme, pero yo no", fue una de las más destacadas. Incluso, se escuchó la icónica declaración de que "tener poder es que la gente te quiera mucho" y otra de las preferidas: "He nacido bostero gracias a mi papá y me voy a morir bostero como todos ustedes...".

El video de Boca para Riquelme por su 47° cumpleaños

Los números de Riquelme como jugador de Boca

Debut: vs. Unión de Santa Fe (2-0),10-11-96, Torneo Apertura.

Partidos oficiales: 394 en cuatro etapas.

Goles: 92.

Asistencias: 123.

Títulos: 11 (Apertura 1998, 2000, 2008 y 2011; Clausura 1999; Copa Libertadores 2000, 2001 y 2007; Copa Intercontinental 2000; Recopa Sudamericana 2008 y Copa Argentina 2012).

Los títulos de Riquelme como dirigente de Boca (vicepresidente y presidente)

Superliga 19/20. Copa Maradona 2020. Copa Argentina 2021. Liga Profesional 2022. Copa de la Liga 2022. Supercopa Argentina 2023.

Boca vs. Auckland City: hora, TV en vivo y streaming online

Torneo: Mundial de Clubes 2025.

Mundial de Clubes 2025. Fecha: Martes 24 de junio.

Martes 24 de junio. Horario: 16 horas (Argentina).

16 horas (Argentina). Estadio: GEODIS Park, Nashville.

GEODIS Park, Nashville. Árbitro principal: Glenn Nyberg (Suecia).

Glenn Nyberg (Suecia). Transmisión: Telefe, DSports.

Telefe, DSports. Streaming: DAZN, Disney+, DGO, Mi Telefe.

¿Qué necesita Boca para clasificar en el Mundial de Clubes?