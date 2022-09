El apodo que en ESPN le pusieron a Fantino: "Desde hace rato"

Filtraron el apodo que los periodistas de ESPN le pusieron a Alejandro Fantino. Sebastián "El Pollo" Vignolo y Mariano Closs están en un gran conflicto con el conductor.

En ESPN se viven momentos muy turbulentos. Luego de que Alejandro Fantino hiciera un sorpresivo descargo en el que fulminó a Sebastián "El Pollo" Vignolo y a Mariano Closs, se filtró el apodo que los periodistas le pusieron al conductor de América TV.

En la transmisión de Socios del Espectáculo (El Trece) que tuvo lugar el pasado miércoles 28 de septiembre, Mariana Brey fue la encargada de aclarar cómo es que en ESPN apodaron a Fantino. "Me cuentan que, en los pasillos de ESPN, lo llaman 'el alcahuete'", señaló la panelista, ante la atenta mirada de los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Asimismo, la especialista en farándula y espectáculos sostuvo que en el canal deportivo "están muy sorprendidos, no por la pelea con 'El Pollo' Vignolo, que ya viene desde hace rato, pero sí con Mariano Closs". Incluso, Brey dejó en claro que Fantino solía tener buena relación con Closs: "Según cuentan quienes fueron compañeros de ambos, la relación era muy buena y que hasta decían que Fantino sería el alcahuete de Closs porque que le llevaba chismes".

A Alejandro Fantino le pusieron un curioso apodo en ESPN.

Lo cierto es que, en la transmisión del pasado martes 27 de septiembre, "Fanta" expresó en radio Neura que estaba muy enojado con el relator por un comentario que le hizo hace un tiempo. "Que nunca más nadie me diga como Mariano Closs, en el periodismo deportivo clásico en una noche futbolera, 'esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa 'esto es Esparta', le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe", sostuvo.

Por qué Fantino decidió comenzar Neura: el motivo que dio el conductor

Alejandro Fantino se refirió al motivo por el que decidió dar comienzo a un nuevo programa radial, en el que avisó que hará una nueva forma de hacer periodismo deportivo. "¿Por qué nace Neura? Por esto, por esta necesidad de pararnos enfrente y de un periodismo que ya, por lo menos yo, no quiero practicar". Y añadió: "Sorry que sea duro y lo cierro, por favor, porque sé que esto lo van a levantar los diarios y medios tradicionales. No tengo nada personal, por favor aclárenlo. No tengo nada personal. No estoy de acuerdo con el periodismo deportivo que atrasa 30 años. Yo lo practiqué y traté de mejorarme y deformarme intelectualmente y crecer como persona, como periodista...".

Consciente de que durante muchos años trabajó en grandes medios de periodismo deportivo, el presentador indicó: "Pido disculpas si he cometido errores, tratando mal a algunos jugadores, diciendo barbaridades de algunos jugadores. Ya pasó y pido disculpas. Me hago cargo. Tengo la..., no sé si la palabra es 'humildad' porque no soy humilde, pero tengo el detalle de pedir disculpas".

"Quiero transitar por otro camino. Nace esto, la felicidad que tengo que nazca en el día de mi cumpleaños es inmensa. Quiero dedicárselo a mi papá, que debe estar por ahí dando vueltas, y a mi mamá que está en Buenos Aires hace ya dos años; a Nahuelito mi hijo y a mi novia, que me voy a casar en unos días; a todos mis hermanos y amigos... yo vivo en clan, esta gente es clan", concluyó Fantino.

Por otra parte, y según precisó uno de los periodistas que acompaña a Fantino en Neura, los integrantes del nuevo ciclo no anunciaron el comienzo del programa porque el objetivo es "construir desde abajo" y crear algo "diferente" a lo que se suele hacer actualmente en los grandes medios.