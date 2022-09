Despidieron a Fantino de ESPN tras las críticas al Pollo Vignolo y Mariano Closs

Alejandro Fantino fue despedido de ESPN tras sus polémicas críticas a Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs.

Alejandro Fantino fue despedido de la señal de ESPN por sus fuertes críticas a Sebastián Vignolo y Mariano Closs. El ahora experiodista de la señal explotó contra sus colegas días atrás y los destrozó al aire de Multiverso Fantino en Radio Neura (FM 89.7). Ante esta increíble reacción del conductor, las autoridades del canal de Disney tomaron la determinante decisión de culminar el vínculo que mantenían desde que firmó su contrato.

Es que en el ciclo que conduce, Fantino respondió una consulta sobre un posible viaje con el "Pollo" y Closs al Mundial de Qatar 2022. En este punto, ante la pregunta: "¿Qué pasa si mañana vienen y te dicen ´tenés un pase libre para ir a Qatar con Closs y Vignolo?´", "Ale" respondió: "Lo escupo en la cara al que me lo produce y me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas...".

Lo sucedido entre los periodistas no se originó por los dichos del conductor de Animales Sueltos, sino que data de hace bastante tiempo. Tampoco es la primera vez que Fantino deja ESPN, ya que esta situación se dio no hace mucho tiempo por decisión de Juan Cruz Ávila. Claro que, el relator regresó tiempo después con un ciclo de entrevistas mano a mano por el que pasaron varios protagonistas.

Todo lo que le sucedió en los últimos tiempos derivó en que tome la decisión de tener un nuevo espacio para expresarse, por lo que inició su programa en la radio: "¿Por qué nace Neura? Por esto, por esta necesidad de pararnos enfrente y de un periodismo que ya, por lo menos yo, no quiero practicar". Y añadió: "Sorry que sea duro y lo cierro, por favor, porque sé que esto lo van a levantar los diarios y medios tradicionales. No tengo nada personal, por favor aclárenlo. No tengo nada personal. No estoy de acuerdo con el periodismo deportivo que atrasa 30 años. Yo lo practiqué y traté de mejorarme y deformarme intelectualmente y crecer como persona, como periodista...".

Multiverso Fantino en Radio Neura (FM 89.7)

Por qué Fantino se enojó con El Pollo Vignolo y con Closs

La molestia del santafesino llegó después de una noche en la que jugaron Boca e Internacional de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores 2020. En aquel momento, "Fanta" aseguró que ese partido también incidió porque fue un 9 de diciembre y, según Fantino, era un "día mitológico" para River por aquella final del mismo torneo en el que venció a Boca en Madrid. Sin embargo, desde el otro lado, le lanzaron que "esto es fútbol" para desprestigiar su opinión.