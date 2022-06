Oscar Ruggeri reveló su polémico último deseo antes de morir: "En bolas"

Oscar Ruggeri reveló un insólito último deseo en su vida al aire de ESPN F90.

Oscar Ruggeri reveló en ESPN cuál será su último deseo y es por demás insólito. El exjugador de la Selección Argentina respondió a una pregunta que realizó Sebastián "Pollo" Vignolo en el pase de F12 a F90 y generó muchísima polémica con sus inesperados dichos. Fuera de cualquier debate futbolístico en el ciclo -como es habitual- la conversación se desvirtuó totalmente en pleno programa mientras sus compañeros se reían al aire.

En principio, el "Pollo" Vignolo consultó sobre qué les gustaría comer la última noche de su vida y los integrantes del equipo periodístico dieron su parecer. Algunos optaron por el asado, otros por las milanesas y el propio conductor por el puchero. Sin embargo, el "Cabezón" no entendió la consigna y rápidamente salió al cruce contra el conductor. Este último reformuló su consulta y Ruggeri desbarrancó inmediatamente con un comentario desafortunado.

"Si hoy fuese la última noche de tu vida ¿Qué te gustaría comer?", lanzó Vignolo. El primero en contestar fue Mariano Closs: "A mí me gusta mucho el arroz con azafrán, lo puedo comer todos los días con huevo, con atún, mayonesa, con paella". Por su parte, el "Pollo" respondió a su propia pregunta: "Yo hoy, si fuese la última noche comería un buen puchero con caracú". Mientras tanto, Damián Manusovich y Daniel Arcucci optaron por la carne.

Oscar Ruggeri los escuchó y segundos después aseveró enojado: "¿Por qué tenemos que ir a comer la última noche? La última noche no tenés ganas de comer. Se está muriendo y quiere una milanesa con puré, yo llamo al médico y que me cure". Ante esta afirmación del exdefensor, el conductor cambió la consigna: "Te saco de la comida. ¿Dónde vas? Podés hacer lo que quieras porque es el último día de tu vida. ¿Vos metés boliche?". El "Cabezón" no lo dudó un segundo y esbozó: "Si estoy solo en la vida, me pongo en bolas y ando por ahí por la Panamericana. Domingo a la tardecita en verano, en contramano saludando a la gente".

El Pollo Vignolo se indignó con Ruggeri en ESPN

Oscar Ruggeri reveló en pleno ESPN F90 que nunca probó dos clásicas comidas argentinas y Sebastián Vignolo lo cruzó al aire. El "Cabezón", fuera de cualquier debate futbolero en el mencionado ciclo, habló con el conductor y sus compañeros, quienes se sorprendieron ante sus insólitos dichos. De hecho, en un momento le acercaron uno de los alimentos para que los coma al aire y el "Cabezón" se negó.

"¿Hay cosas que nunca hiciste? ¿Cómo sabés si hay cosas que no te gustan si nunca las probaste? Por ejemplo, vos me dijiste afuera ¿Nunca comiste un huevo frito?", le consultó el "Pollo". Sobre esto, Ruggeri respondió: "No. Huevo revuelto sí, pero no huevo frito. No me gustaba, de chico no lo comí. Cuando empecé a ser jugador de fútbol me enseñaron que hacía mal. Román me dijo '¿Cómo va a comer huevo frito un jugador de fútbol? Hay que evitar lo frito'. Y desde ahí que lo evito".