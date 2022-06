Ruggeri contó una intimidad de su hija sin querer y dejó mudo a Vignolo: "¿Me lo decís así?"

Pasó en vivo: el Cabezón habló de más y Vignolo no sabía donde meterse. Particular momento al aire de F90, en ESPN.

Oscar Ruggeri reveló una intimidad de su hija Candela sin querer. Estando en vivo, Sebastián "El Pollo" Vignolo se sorprendió al escuchar al excampeón del mundo y sólo atinó a decir: "¿Me lo decís así?".

Felicitando a Ruggeri por tener un vínculo cercano con su hija Candela, "El Pollo" recibió una respuesta inesperada: "Voy a ser abuelo". "Ah, bueno. ¿Me lo decís así?", respondió Vignolo, a lo que Oscar Alfredo agregó: "Sí, de Candela. No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.

“Están contentos. Ahora, no sé si el domingo me festejan el Día del Padre. Pero sí, va a ser mamá, ya era hora, 30 años tiene, cómo demoran los pibes ahora”, bromeó Ruggeri, al hacer alusión al embarazo de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, con quien está de novia hace cuatro años. Cabe destacar que ella aún no se pronunció oficialmente sobre la novedad, por lo que su padre (al parecer) habló de más.

Ahora, con la llegada de un nuevo integrante a la familia, Ruggeri ya sabe que el fútbol dejará de ser su entretenimiento principal en la televisión. De forma sincera, el exfutbolista de la Selección Argentina aseguró: "Olvídate de ver tele, olvidate de ver fútbol, es todo dibujitos, Disney”.

El Pollo Vignolo se indignó con Ruggeri en ESPN: "¿Nunca mojaste?"

Oscar Ruggeri reveló en pleno ESPN F90 que nunca probó dos clásicas comidas argentinas y Sebastián Vignolo lo cruzó al aire. El "Cabezón", fuera de cualquier debate futbolero en el mencionado ciclo, habló con el conductor y sus compañeros, quienes se sorprendieron ante sus insólitos dichos. De hecho, en un momento le acercaron uno de los alimentos para que los coma al aire y el "Cabezón" se negó.

"¿Hay cosas que nunca hiciste? ¿Cómo sabés si hay cosas que no te gustan si nunca las probaste? Por ejemplo, vos me dijiste afuera ¿Nunca comiste un huevo frito?", le consultó el "Pollo". Sobre esto, Ruggeri respondió: "No. Huevo revuelto sí, pero no huevo frito. No me gustaba, de chico no lo comí. Cuando empecé a ser jugador de fútbol me enseñaron que hacía mal. Román me dijo '¿Cómo va a comer huevo frito un jugador de fútbol? Hay que evitar lo frito'. Y desde ahí que lo evito".