El Chapa Retegui y una sorpresiva revelación a Closs en ESPN sobre Tevez: "Me miró y me dijo"

Luego de bajarse del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central, "Chapa" Retegui habló con Mariano Closs en ESPN y le hizo una llamativa revelación acerca del "Apache".

Durante la mañana del miércoles 22 de junio de 2022, sorprendió al fútbol argentino la novedad de que Carlos "El Chapa" Retegui se bajaba de la posibilidad de ser parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central. Pocas horas después de que la noticia explotara en los medios de comunicación, el exentrenador de "Las Leonas" le brindó una extensa entrevista a Mariano Closs en ESPN y contó una frase que el exjugador de Boca le dijo en privado.

Como parte del programa de televisión F12 en el canal de deportes al mediodía, el actual secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires le hizo una sorpresiva revelación al conductor y relator. Allí detalló qué fue lo que le manifestó "El Apache" en una de las primeras charlas entre ambos antes de encarar el proyecto en el banco del "Canalla".

Retegui le reveló a Closs qué le dijo Tevez antes de asumir en Central: "Voy a ser el mejor entrenador del mundo"

En el diálogo de casi media hora entre el extécnico de la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped y el periodista, "El Chapa" llamó la atención por el detalle de un testimonio de "Carlitos" hacia él hace algunos meses. El funcionario del gobierno porteño se soltó y habló de todo con el presentador.

De manera contundente desde el móvil, Retegui le expresó a Closs sobre Tevez: "Me miró hace algunos meses y me dijo ´voy a ser el mejor entrenador del mundo´". "Eh... Nada. Vos, Mariano, sabés muy bien. Sos una persona del deporte, del fútbol, sábes lo que genera Carlos", amplió.

Además, "El Chapa" llenó de elogios al exgoleador, resaltó que "es una persona que tiene un corazón gigante, que tiene un imán sobre otras personas, que no lo genera cualquiera". "Desde el día en el que yo me senté en una mesa a comer con su familia, hace casi cuatro años, ya pasó a ser mi amigo", recordó.

Chapa Retegui habló sobre Tevez en Central con Closs en ESPN.

"De la noche a la mañana surge lo de Rosario Central, él hace unos meses me dijo: ´Yo quiero empezar en Central´", destacó Retegui en referencia a Tevez. Además, lo describió como "muy detallista, muy estudioso, que no quiere dejar ningún detalle librado a la suerte". Y hasta vaticinó que el juego de sus equipos será "muy vertical, muy ofensivo como un atacante que fue, uno de los delanteros más importantes del mundo".

Por qué Retegui no estará con Tevez en Rosario Central

Más temprano, en plena conversación con Ruleta Rusa por Radio Metro (FM 95.1), "El Chapa" había explicado por qué finalmente no será uno de los colaboradores fijos del cuerpo técnico del ídolo de Boca en la entidad de Arroyito. De hecho, expresó: "Es incompatible mi función y trabajar con Tevez en Central. Hay muchas familias que dependen de mí y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a la gente en la calle".

En la misma dirección, Retegui resaltó: “Carlos me ofreció, pero hoy tengo una responsabilidad muy grande. Soy una persona honesta y sé de ética”. Por último, negó los trascendidos que indican que desde el gobierno porteño lo presionaron para que no abandonara su cargo actual: “Nadie de la política me llamó para apretarme, esas son barbaridades”.