Oscar Ruggeri explotó a los gritos contra el Pollo Vignolo: "Boludo"

Oscar Ruggeri se cansó de Sebastián Vignolo en un debate sobre Boca Juniors y se calentó en vivo durante ESPN F90.

Sebastián Vignolo inició un nuevo debate en ESPN F90 acerca del presente que atraviesa Boca Juniors y Oscar Ruggeri explotó contra él por sus planteos. El conductor del mencionado ciclo se refirió a la responsabilidad que tiene Sebastián Battaglia sobre esta situación y el exdefensor de la Selección Argentina no se guardó nada. El "Cabezón" hizo foco en la relación del DT con el vicepresidente del "Xeneize", Juan Román Riquelme.

No es la primera vez que el "Pollo" defiende a capa y espada al Consejo de Fútbol del club liderado por el ídolo y apunta contra el entrenador. En esta ocasión, lo hizo de nuevo tras el empate 1 a 1 ante Lanús en La Bombonera por la Copa de la Liga Profesional. Para colmo, el estratega del elenco "Azul y Oro" no tuvo una buena noche por los cambios que realizó, por la lesión que sufrió Gastón Ávila y por el resultado ante el "Granate" que complicó su futuro.

"Hay otras cosas, muchachos. Del principio, cuando ponés un entrenador y después vas y decís ‘abajo todos del micro’. Muchachos, olvídense. Si no, sigamos hablando de si Pol juega bien, de si no juega bien… El tema es otro: cuando le sacan autoridad a un tipo que vos pusiste ¡Y bueno, esperate cualquier cosa querido!”, lanzó Oscar Ruggeri refiriéndose a la responsabilidad de Riquelme sobre lo que pasa en Boca.

"¿De verdad el tema del micro otra vez? Bueno, se hubiese ido", le respondió el "Pollo" Vignolo y encendió la mecha para que el "Cabezón" explotara: "No, tenés que hacer las cosas como corresponden, porque fuiste jugador. A mi no me vengan con eso. Y vos cuando viniste acá durante un mes y decías como sugerencia poner a Pol Fernández de 5 ¿Qué te crees que soy un boludo yo? Lo llamaron y le dijeron ponelo a Pol Fernández de 5. Está mal."

Y agregó: "Entonces hagan lo que quieran, armen el equipo para adelante, para atrás, para allá, pero están las cosas mal hechas". Sobre esto, el conductor de ESPN F90 concluyó: "Les voy a decir algo, no peguen vueltas, no vuelvan al tema del micro. El problema en Boca no es ni del plantel, ni de jugadores. El problema es porque el entrenador no da herramientas para que el equipo deje de ser dubitativo. Hoy la responsabilidad es del entrenador, Boca juega así por el técnico".

La insólita compra de Riquelme para el predio de Boca en Ezeiza

Boca Juniors invirtió parte de sus ingresos en una insólita compra para renovar un sector importante de sus instalaciones. Juan Román Riquelme quiere que los jóvenes del "Xeneize" se acostumbren a lo que significa jugar en La Bombonera y se encargó de que tengan una formación similar a la de la Primera. Lejos de cualquier táctica similar a la que utiliza Sebastián Battaglia con sus jugadores, el vicepresidente sorprendió a todos con un método inesperado.

"Para jugar en La Bombonera tenés que estar bien preparado. Por eso en el predio de entrenamiento de Boca preparamos a los chicos que mañana van a jugar en Primera. Los preparamos futbolísticamente y también emocionalmente. Presentamos 'El predio también late'. Hicimos una instalación para simular lo que sucede en La Bombonera cada vez que todos sus hinchas alientan a la vez. En esta oportunidad transformamos cada me gusta de nuestras redes en un latido para hacer vibrar el predio".