Oscar Ruggeri destrozó a Carlos Zambrano por anunciar un posible retiro: "Estar quemado"

El jugador peruano había amenazado con abandonar el fútbol en una entrevista y eso llegó a oídos de Ruggeri que salió al cruce.

En una entrevista con la televisión de su país, Carlos Zambrano aseguró que tiene deseos de retirarse del fútbol. El defensor de Boca dejó en claro que la única razón por la que lo hace es porque "su familia pretende que siga hasta el Mundial de Qatar". Al respecto, Oscar Ruggeri salió al cruce del jugador y disparó: "No puede estar quemado, tiene la Copa y un Mundial".

El jugador peruano aseguró que está "a un paso de retirarme del fútbol. Se lo digo a mi pareja todos los días, cuando me cuesta levantarme para ir a entrenar. A mis casi 33 años (los cumplirá el 10 de julio) y con más de 15 fuera de Perú, quiero volver e instalarme en mi país para disfrutar de la familia y de todo lo conseguido en este tiempo”. Zambrano, actualmente en Boca, es uno de los jugadores titulares del conjunto de Sebastián Battaglia.

Por otro lado Zambrano aclaró que muchos allegados tratan de convencerlo de dar marcha atrás con su idea. "Pero mi familia me dice: 'No, tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar más, tienes que llegar al Mundial'", admitió. Ilusionado con la posibilidad de disputar su primera y última Copa del Mundo, el central de Boca agregó: "Estoy a un paso, gracias a Dios. Así que ojalá se pueda concretar eso también".

Más allá de esta situación, Ruggeri salió al cruce del jugador de Boca y aseguró que Zambrano no puede pensar así porque es una falta de respeto: “Estas por jugar la Libertadores con Boca y en junio tenés que viajar para jugar un partido recontra importante para su país. No puede estar quemado porque vos mirás hacia adelante y a nada tenés Copa Libertadores, termina y tenés un partido de 90 minutos y después la Copa del Mundo”. En este sentido, el ex entrenador de San Lorenzo indicó: "No todos tienen la posibilidad y lo que pagarían por estar ahí. Si terminó el Mundial y lo dice, lo entiendo pero decirlo ahora es tan raro".