Morena Beltrán dejó en ridículo al Negro Bulos en ESPN: "Puede tener todo"

Morena Beltrán dejó en ridículo a Federico "Negro" Bulos en pleno ESPN F90 durante un debate acerca del presente de River Plate en la Liga Profesional y la victoria con polémica ante Lanús.

Morena Beltrán tuvo un picante cruce con Federico "Negro" Bulos en pleno ESPN F90 y lo dejó en ridículo. La charla fue acerca del nivel de River Plate en la Liga Profesional tras la polémica victoria por 2 a 0 ante Lanús, y los periodistas no se guardaron nada a la hora de opinar. El análisis se dio en base a una de las declaraciones de Martín Demichelis luego del partido que generó mucho revuelo.

"Yo quiero jugar a otra cosa. Quiero terminar como en el primer tiempo, con posesiones larguísimas donde el rival ni siquiera llegaba a la pelota. Cuando lo logremos en los 90 minutos seremos un gran equipo. Sé que el hincha de River quiere ver un fútbol más elegante", sostuvo "Micho" en conferencia de prensa luego del triunfo ante el "Granate". La última frase fue la que los panelistas del ciclo de la señal de Disney utilizaron para debatir en el programa y se sacaron chispas.

"Cuando el técnico de River dice que le habla al público haciendo una autocrítica... A vos te lo digo Morena, que te encanta mirar el mapa de calor, la táctica, que a mí también me gusta. Esto es por puntos. Si Demichelis entiende que para ganar tiene que ser un equipo feo y defensivo, '¡Martín, arme un equipo feo y defensivo!. Haceme caso a mí'. Quiere eso, quiere tres puntos ¿Qué me importa los que quieren fútbol elegante?", lanzó Bulos de manera furiosa. Esto derivó en la respuesta de su compañera, quien analizó el encuentro con más tranquilidad y soltó: "Me parece que River no eligió jugar el partido de esa manera, Lanús lo llevó. Demichelis dijo que al final del primer tiempo tuvieron posesiones más largas que el rival. Eso es lo que quiere él y sostenerlo en el partido".

Esto generó aún más furia en el periodista, quien apuntó contra su compañera: "Lo que trato de interpretar es que él le habló al público de River y yo también le hablo, porque tiene que tener calma. No se puede ser elegante en este momento. No siempre en la vida te sobra la guita, muchas veces tenés que comer fideos, meterte atrás y sacar resultado. Esto es por plata. Cuando Gallardo tuvo que pegar patadas en la Bombonera que le rompieron el tobillo al 'Burrito' Martínez todos aparecían y decían 'Mirá que garra que tiene River, cambió la historia de la Libertadores'. Y ahora queremos fútbol elegante". Sin embargo, Beltrán aprovechó un hecho reciente para dejarlo en ridículo: "Pero la garra no sale del fútbol elegante. Argentina fue campeón del mundo y tuvo todo, tuvo garra y tuvo buen juego. Puede tener todo".

El Pollo Vignolo sufrió un tremendo golpe y lo contó en vivo en ESPN

Sebastián Vignolo sufrió un tremendo golpe horas antes de conducir una nueva emisión de ESPN F90 y lo contó en vivo. En diálogo con sus compañeros, el periodista dio detalles de lo sucedido mientras compartía un momento con sus amigos en el que no la pasó del todo bien. De hecho, se mostró dolido por la situación y los integrantes del mencionado ciclo de la señal de Disney se rieron de lo que le pasó.

"Ayer me metieron un codazo. Marcelo Blanco, sin querer", contó Sebastián Vignolo en el pase de F12 a F90. Tras escucharlo, el "Cabezón" esbozó entre risas: "Mariano (Closs), mirá como tiene el ojo, por favor. Ah ¿Te maquillaste? Dejátelo. Se comió un codo el nene". Ante los dichos del campeón del mundo, el "Pollo" tomó nuevamente la palabra: "Los jugadores de fútbol tienen mañas, pero estamos entre amigos. Yo cuando voy a jugar con amigos saco la gamba. Me recuperé pero quedé un poquito mareado".