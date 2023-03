La verdad detrás del primer gol anulado de Lanús contra River

Durante el duelo entre Lanús y River por la Liga Profesional se dio un escándalo por una polémica jugada en la que le anularon un gol al "Granate" y que derivó en la expulsión de Frank Kudelka.

En el duelo entre Lanús y River Plate correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol hubo un escándalo por una polémica jugada. Pasados los primeros 15 minutos del complemento, el "Granate" llegaba a la igualdad, pero el VAR intervino y el árbitro Diego Ceballos cobró fuera de juego y ahogó las ilusiones del dueño de casa. Esto derivó en la bronca de Frank Kudelka, quien se fue expulsado luego de insultar al colegiado.

Para colmo, el "Millonario" ganaba 1 a 0 con el gol de José Antonio Paradela a los 25 del primer tiempo y el local tuvo muchas oportunidades para llegar la igualdad. En una de las más claras, lo que se observó en el sistema de videoarbitraje fue determinante y generó muchísima controversia. Ya sobre el final del cotejo, Lucas Beltrán puso el 2 a 0 y sentenció la victoria del visitante que se recuperó tras la derrota con Arsenal. Claro que, la acción que cambió el partido no pasó para nada desapercibida y explotó en las redes.

Según Ceballos, lo que marcó fue una posición adelantada de José Canale, con la que a su vez impidió la vista de Franco Armani, que no pudo tapar el remate de cabeza de Cristian Lema. Por supuesto, lo sucedido sacó totalmente a Lanús del partido y esto influyó por demás, ya que los de Núñez aprovecharon el momento y no sólo se llevaron los tres puntos, sino que llegan de la mejor manera al duelo por Copa Argentina.

El próximo miércoles 8 de marzo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, los dirigidos por Martín Demichelis jugarán ante Racing de Córdoba por los 32avos de final de dicho certamen. Para este cruce, la "Banda" llega más que sólido, pero no le fue del todo bien contra el "Granate" y sufrió por demás. De hecho, quedó marcado por la situación polémica que terminó con la expulsión de Kudelka.

Un jugador de Racing de Córdoba picanteó a River antes de jugar por Copa Argentina

Racing de Córdoba enfrentará a River Plate por Copa Argentina y un crack del equipo de la Docta lanzó una picante chicana contra el "Millonario". El elenco de Martín Demichelis afrontará este compromiso para salir a flote. Por este motivo, el volante Gianfranco Ferrero aprovechó la ocasión y mostró su confianza de cara al encuentro que se llevaría a cabo en cancha de Colón de Santa Fe.

"River es uno de los mejores de la Argentina, pero no deja de ser otro partido de fútbol. Lo vamos a trabajar de manera normal. El año pasado nos tocó San Lorenzo y los dejamos afuera. Va a ser lindo jugarlo, pero más disfrutarlo porque no se da siempre. Vamos a tener que dar todo lo que tenemos y sacar energías de donde no tenemos", destacó el futbolista que se desempeña en Racing de Córdoba desde enero del 2022 en diálogo con el ciclo Sucesos Deportivos.