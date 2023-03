Un jugador de Racing de Córdoba picanteó a River antes de jugar por Copa Argentina: "Los dejamos afuera"

Un jugador de Racing de Córdoba calentó la previa del partido contra River por la Copa Argentina y lanzó una picante chicana contra el equipo que dirige Martín Demichelis.

Racing de Córdoba enfrentará a River Plate por Copa Argentina el próximo miércoles 8 de marzo a las 21:10 y un crack del equipo de la Docta lanzó una picante chicana contra el "Millonario". El elenco que dirige Martín Demichelis no atraviesa su mejor momento en la Liga Profesional y afrontará este compromiso para salir a flote. Por este motivo, el volante Gianfranco Ferrero aprovechó la ocasión y mostró su confianza de cara al encuentro que se llevaría a cabo en cancha de Colón de Santa Fe.

Es que en la edición del 2022, la "Academia" de Nueva Italia eliminó a otro de los grandes del fútbol argentino y, por si esto fuera poco, también lograron el ansiado ascenso a la Primera Nacional al final de la temporada. Ante el flojo rendimiento de los de Núñez, el mediocampista cordobés no dudó en apuntar contra "Micho" y compañía. Claro que, todo dependerá de lo que suceda en el verde césped.

"River es uno de los mejores de la Argentina, pero no deja de ser otro partido de fútbol. Lo vamos a trabajar de manera normal. El año pasado nos tocó San Lorenzo y los dejamos afuera. Va a ser lindo jugarlo, pero más disfrutarlo porque no se da siempre. Vamos a tener que dar todo lo que tenemos y sacar energías de donde no tenemos", destacó el futbolista que se desempeña en Racing de Córdoba desde enero del 2022 en diálogo con el ciclo Sucesos Deportivos.

Sin embargo, no es el único objetivo que la "Academia" tiene por delante para este 2023. En la segunda división, los cordobeses disputaron tres cotejos de los cuales ganaron uno, perdieron dos y recibirán a Brown de Puerto Madryn por la cuarta fecha de la Zona B. Con vistas a este duelo, Ferrero lanzó: "Tenemos claro que lo primero es lo primero, que es el torneo y el partido del viernes. Después vendrá la Copa Argentina. Nunca miramos más allá del partido del fin de semana, todas las finales van a ser complicadas y hay que dar el 100%".

Cómo está el historial entre River y Racing de Córdoba

A lo largo de la historia, la "Academia" y el "Millonario" se enfrentaron en 16 oportunidades. El que más ganó fue el elenco de Núñez con 10 triunfos, mientras que los de Córdoba suman sólo 4 y empataron 2 veces. La cuarta vez que Racing consiguió una victoria ante River fue en octubre de 1986 y el 8 de abril de 1990 se vieron las caras por última vez en el Estadio Monumental, en donde los de Núñez ganaron 1 a 0 con gol de Enrique Corti.