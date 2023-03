El Pollo Vignolo sufrió un tremendo golpe y lo contó en vivo en ESPN: "Sin querer"

Sebastián "Pollo" Vignolo sufrió un tremendo golpe horas antes de conducir ESPN F90 y lo reveló en vivo.

Sebastián Vignolo sufrió un tremendo golpe horas antes de conducir una nueva emisión de ESPN F90 y lo contó en vivo. En diálogo con sus compañeros, el periodista dio detalles de lo sucedido mientras compartía un momento con sus amigos en el que no la pasó del todo bien. De hecho, se mostró dolido por la situación y los integrantes del mencionado ciclo de la señal de Disney se rieron de lo que le pasó.

Según contó el "Pollo", recibió un fuerte impacto cerca del ojo en medio de un partido de fútbol. Igualmente, el relator fue parte del programa luego de maquillarse la zona afectada y esto generó que tanto Oscar Ruggeri como los demás presentes en el estudio aprovechen la ocasión para burlarse de él. Además, Carlos Fernando Navarro Montoya lo cruzó por una acción de juego en dicho cotejo.

"Ayer me metieron un codazo. Marcelo Blanco, sin querer", contó Sebastián Vignolo en el pase de F12 a F90. Tras escucharlo, el "Cabezón" esbozó entre risas: "Mariano (Closs), mirá como tiene el ojo, por favor. Ah ¿Te maquillaste? Dejátelo. Se comió un codo el nene". Ante los dichos del campeón del mundo, el "Pollo" tomó nuevamente la palabra: "Los jugadores de fútbol tienen mañas, pero estamos entre amigos. Yo cuando voy a jugar con amigos saco la gamba. Me recuperé pero quedé un poquito mareado".

Segundos después, el "Mono" Navarro Montoya reveló un instante del partido en el que compartió cancha con el periodista y lo increpó en vivo: "Lo que hiciste ayer fue terrible. El gol que me anulaste ayer no tiene razón de ser. Anticipo la jugada, tiro una pared, hay un desborde, tiran el centro atrás, la empujo y por inercia me caigo". Vignolo explicó la situación dándole un cierre al tema y soltó: "No vale piso, es una regla para no lastimarse. La regla es así".

Ruggeri criticó a una estrella del fútbol argentino y quedó en ridículo

Oscar Ruggeri lanzó una insólita crítica a una estrella del fútbol argentino en pleno debate en ESPN F90. El campeón del mundo en México 1986 opinó sobre el jugador que se desempeña en uno de los equipos grandes y no lo perdonó a pesar de que atraviesa una dura lesión que lo marginó de las canchas. Sin guardarse nada, el "Cabezón" arremetió contra el crack que espera ansioso el regreso al verde césped.

Se trata de Emiliano Vecchio, quien hace unos meses sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y todavía no volvió a la actividad de la mano de Fernando Gago en Racing. El atacante con pasado en Rosario Central se recupera desde mediados de octubre del 2022 y todavía no tiene fecha para vestir nuevamente la camiseta de la "Academia". Sin embargo, el ex defensor no tardó en fulminarlo en vivo por no estar con el resto de sus compañeros del club de Avellaneda.