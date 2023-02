Ruggeri criticó a una estrella del fútbol argentino y quedó en ridículo: "¿No juega?"

Osca Ruggeri lanzó una insólita crítica contra un crack del fútbol argentino por su inactividad y quedó en ridículo ante sus compañeros de ESPN F90.

Oscar Ruggeri lanzó una insólita crítica a una estrella del fútbol argentino en pleno debate en ESPN F90. El campeón del mundo en México 1986 opinó sobre el jugador que se desempeña en uno de los equipos grandes y no lo perdonó a pesar de que atraviesa una dura lesión que lo marginó de las canchas. Sin guardarse nada, el "Cabezón" arremetió contra el crack que espera ansioso el regreso al verde césped.

Se trata de Emiliano Vecchio, quien hace unos meses sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y todavía no volvió a la actividad de la mano de Fernando Gago en Racing. El atacante con pasado en Rosario Central se recupera desde mediados de octubre del 2022 y todavía no tiene fecha para vestir nuevamente la camiseta de la "Academia". Sin embargo, el ex defensor no tardó en fulminarlo en vivo por no estar con el resto de sus compañeros del club de Avellaneda.

"Hace muchos días que estoy viendo que se habla de Vecchio, de su situación, la finalización de su contrato y en el medio está la lesión", soltó Federico "Negro" Bulos en el ciclo de la señal de Disney planteando una duda con respecto al futuro del volante que días después de esto llegó a un acuerdo y renovó su vínculo. Finalmente hubo arreglo hasta diciembre del 2024 y volverá cuando esté apto para hacerlo

El que reaccionó ante los dichos de sus compañeros y la información brindada por el periodista Leo Paradizo en el programa, fue Oscar Ruggeri. El ex futbolista de la Selección escuchó atentamente y aseveró: "¿Pero no va a jugar más? ¿No juega más al fútbol? No entiendo, salvo que tenga algo en particular, que va dos o tres veces a hacer la recuperación. Tiene que estar todos los días, vos tenés que estar con el plantel".

El incómodo momento de Lola del Carril con Ruggeri en ESPN

En el intercambio habitual de ESPN F12 a F90, Mariano Closs destacó "gran narración de Lola Del Carril", en referencia a un encuentro que su colega relató por esa señal. Sorprendido, "El Cabezón" les preguntó a sus compañeros: “Ah, ¿es relatora, ella?”. Ante la respuesta afirmativa del resto, Oscar le pidió al aire a Del Carril: “A ver, relatame. Quiero escuchar, quiero saber”.

Allí fue cuando los comunicadores "salvaron" a la joven y le aclararon al exjugador que no era el momento adecuado para dicho pedido. De hecho, Luciana Rubinska aseguró que Lola “narra bárbaro” y Vignolo acotó, en defensa de Del Carril y contra Ruggeri: “Es increíble, un plomo... Ni le contestes”. “No, por favor, no me hagas esto”, le rogó en broma la reportera al exzaguero.