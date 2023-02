El incómodo momento de Lola del Carril con Ruggeri en ESPN: "No me hagas esto"

Lola del Carril, relatora de ESPN se mostró avergonzada ante un insistente pedido de Oscar Ruggeri. El incómodo momento de la relatora en F12, el programa conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo.

Oscar Ruggeri hizo sufrir en vivo a Lola del Carril en ESPN, en pleno pase entre los programas de televisión F12 y F90. Todo sucedió cuando el programa de Mariano Closs terminaba y comenzaba el de "Sebastián "El Pollo" Vignolo. En dicho marco, el ex defensor de la Selección Argentina protagonizó un curioso momento que involucró a la joven periodista deportiva.

En el intercambio habitual entre ambos productos, Closs destacó "gran narración de Lola ayer", en referencia a un encuentro que había relatado su colega por esa señal. Sorprendido, "El Cabezón" les preguntó a sus compañeros: “Ah, ¿es relatora, ella?”. Ante la respuesta afirmativa del resto, Oscar le pidió al aire a Del Carril: “A ver, relatame. Quiero escuchar, quiero saber”.

Allí fue cuando los comunicadores "salvaron" a la joven y le aclararon al exjugador que no era el momento adecuado para dicho pedido. De hecho, Luciana Rubinska aseguró que Lola “narra bárbaro” y Vignolo acotó, en defensa de Del Carril y contra Ruggeri: “Es increíble, un plomo... Ni le contestes”. “No, por favor, no me hagas esto”, le rogó en broma la reportera al exzaguero.

Lola del Carril acaba de empezar en ESPN.

Entonces, "El Pollo" insistió con su postura y aclaró que "aparte, no corresponde...". Y hasta ejemplificó: "Es como si estuviera acá Jorge Corona y yo le dijera, ¿puede decir un chiste?”. En broma, Lola contraatacó al excentral y le dijo entre risas: “Haceme unos jueguitos, Ruggeri”. Si bien ella ya había liderado algunas transmisiones del fútbol femenino argentino en la TV Pública, ahora se sumó al canal deportivo perteneciente a la cadena estadounidense Disney.

Para defenderse de la ofensiva de sus compañeros, Ruggeri se quejó por la comparación de Vignolo: “¡Pero no es Jorge Corona! ¿Cómo vas a comparar con Jorge Corona? Ustedes, los relatores, no son muchos”. Fue entonces cuando Federico "El Negro" Bulos, también narrador, salió en defensa de Del Carril y aseguró: "Nosotros no andamos relatando por la calle", a lo que Ruggeri contestó: “¡Pero no está relatando en la calle! ¡Le estoy pidiendo acá!".

"A (Leonardo) Gabes lo escuché, al Negro Bulos lo escuché, al Pollo lo escuché...”, profundizó Oscar. Sin embargo, el conductor de ESPN F90 no dio el brazo a torcer y repitió que el ex defensor campeón del mundo con la Selección Argentina “es un plomo”. “¿Y de qué vamos a hablar, Mariano? Me hacés reír vos...", completó Ruggeri, resignado, dirigiéndose a Closs.