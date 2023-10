La vergonzosa burla de ESPN al Changuito Zeballos en Boca: "Los ligamentos"

En pleno programa en vivo de ESPN, un periodista del canal se burló de la lesión sufrida por Exequiel "Changuito" Zeballos en Belgrano vs. Boca por la Copa de la Liga Profesional.

Exequiel "Changuito" Zeballos sufrió una terrible lesión durante el partido entre Belgrano de Córdoba y Boca Juniors por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional y estará inactivo por varios meses. Un periodista de ESPN pasó vergüenza en vivo tras burlarse de la dolencia del atacante del elenco "Xeneize" que será una baja importante para Jorge Almirón. Como no podía ser de otra manera, el video del momento se hizo viral en las redes sociales rápidamente.

El joven delantero se rompió el ligamento cruzado anterior y menisco externo de su rodilla derecha, lo que le demandará más de 6 meses de recuperación. Si bien en F90 comenzaron el programa hablando del tema y lamentándose por lo que padece el futbolista, el accionar de Daniel Arcucci no pasó desapercibido y generó controversia. Es que las palabras del famoso panelista tuvieron relación con lo que pasó con el jugador y sus propios compañeros se sorprendieron.

Los integrantes ciclo jugaron al fútbol en pleno estudio y el "Cabezón" cubría una pelota con su cuerpo cuando el periodista trató de sacársela. Ante la imposibilidad de hacerlo y la manera en que fue a cruzar al campeón del mundo con la Selección, Arcucci esbozó: "Soy el 'Changuito' Zeballos, me voy a romper los ligamentos". Quien rápidamente reaccionó al escucharlo fue Morena Beltrán que, repudiándolo, lanzó un "no" contra él por "cargar" al hombre de Boca Juniors.

Minutos después, el propio panelista se encargó de disculparse por lo hecho minutos antes en vivo: "Cuando hicimos este juego con Oscar y fui a pelearle la pelota, dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando muchísimo la lesión de Zeballos y dije 'uy, como el Changuito' y no corresponde. Pido disculpas a Zeballos y a la gente que se sintió lógicamente ofendida por eso. Obviamente no tuve ninguna intención. Comprendo lo que significa una lesión para un deportista profesional. Si los amateur la sufren, imagínense uno profesional".

Qué lesión tiene Exequiel "Changuito" Zeballos

Boca Juniors confirmó la peor noticia sobre Exequiel Zeballos luego de la lesión sufrida en el partido contra Belgrano de Córdoba por la Copa de la Liga Profesional. El joven delantero de 21 años se retiró dolorido del campo de juego en el cotejo que el "Xeneize" perdió por 4 a 3 y preocupó al cuerpo técnico liderado por Jorge Almirón. Desde la institución comunicaron cuál fue el grado de la dolencia del atacante que estará inactivo por un largo tiempo.

Desde el elenco "Azul y Oro" aseguraron que el "Changuito" sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo de su rodilla derecha, lo cual lo tendrá fuera del verde césped por al menos 6 meses. De acuerdo a cómo evolucione, es posible hasta que dure 8 semanas más, pero todo dependerá de cómo avance el futbolista surgido de la cantera del club de la Ribera. Por supuesto, no estará en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense y tampoco en los próximos compromisos del 2023.

Cuándo juegan Boca vs. Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023: hora, TV y cómo ver el partido online

La final de la Libertadores tiene fecha y lugar en Rio de Janeiro, Brasil. El cruce definitivo entre Boca Juniors y Fluminense se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre desde las 17:00 (hora argentina). Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo.