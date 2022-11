La triste revelación de Oscar Ruggeri en pleno ESPN F90: "Perdón, estoy mal"

Oscar Ruggeri hizo una triste revelación en vivo en ESPN F90 junto a Sebastián "Pollo" Vignolo desde Qatar a pocos días del inicio del Mundial.

Oscar Ruggeri lanzó una triste revelación en vivo durante ESPN F90 en diálogo con Sebastián Vignolo. El campeón del mundo en México 1986 se equivocó en un número mientras charlaba con el conductor del canal acerca de la historia de las copas del mundo y no le quedó otra alternativa que pedir disculpas al aire. Por supuesto, las risas por parte de sus propios compañeros no faltaron ante la situación vivida por el "Cabezón" en pleno programa.

El ex defensor de la Selección Argentina se refirió a lo que fue el certamen disputado en Alemania durante 1974 que ganaron los locales y se dirigió directamente a los periodistas del ciclo que comparten con él los días previos al inicio del torneo. En medio de la charla, el zaguero que defendió los colores del elenco nacional en dos Mundiales dejó lo divertido de lado y se puso serio. Con sus dichos, sorprendió al propio "Pollo", que le contestó de manera contundente y no se guardó nada.

"En el 74 ustedes eran todos chiquitos", aseguró Ruggeri con respecto a los periodistas de ESPN. Sin embargo, Vignolo lo desmintió y sostuvo que él todavía no había nacido. Ante esto, el "Cabezón" volvió a la carga y lanzó: "¿Cómo que no? ¿En qué año naciste?". El "Pollo" contó que en 1975 y, acto seguido, se dio el momento de la revelación del propio ex defensor en vivo.

"¿No dijiste que naciste en el 75 vos? Ya habías nacido. ", aseveró el campeón del mundo y el relator le contestó: "No, vos dijiste en el 74". Luego, el propio Vignolo le dijo que se equivocó en cuanto a la fecha, Ruggeri le respondió con el mencionado pedido de disculpas y sus dichos causaron revuelo (y burlas por parte de los integrantes del panel): "Perdón, estoy mal".

La polémica propuesta del Pollo Vignolo a Ruggeri en vivo en ESPN

Sebastián Vignolo le hizo una insólita propuesta a Oscar Ruggeri en vivo durante ESPN F90 desde Qatar en la previa del inicio del Mundial. Luego de un debate futbolero sobre la Selección Argentina y lo que será su participación en la Copa del Mundo, el conductor sorprendió a todos con sus dichos para con el "Cabezón". Para colmo, el sonido que hizo luego de su consulta al exjugador no lo favoreció para nada.

"Señores, tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos aquí en vivo en La Perla, esto es F90. Por supuesto después volveremos a las siete de la tarde con Equipo F con Mariano y toda la gente. Hacemos una pausa muy cortita y... quiero que vayamos a fumar eso. No es nada tóxico. Hay muy buenos sabores", lanzó Sebastián Vignolo como pregunta a Ruggeri y a sus colegas. Lo llamativo de esta "propuesta" fue el ruido que emitió el "Pollo" en ese momento.