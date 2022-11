La polémica propuesta del Pollo Vignolo a Ruggeri en vivo en ESPN: "A fumar eso"

En medio de una charla futbolera desde Qatar, Sebastián "Pollo" Vignolo le hizo una insólita propuesta a Oscar Ruggeri en vivo durante ESPN F90.

Sebastián Vignolo le hizo una insólita propuesta a Oscar Ruggeri en vivo durante ESPN F90 desde Qatar en la previa del inicio del Mundial. Luego de un debate futbolero sobre la Selección Argentina y lo que será su participación en la Copa del Mundo, el conductor sorprendió a todos con sus dichos para con el "Cabezón". Para colmo, el sonido que hizo luego de su consulta al exjugador no lo favoreció para nada.

El "Pollo" planteó la idea de fumar junto al campeón del mundo en México 1986, pero ese no fue el problema mayor. El relator lo expresó de tal manera en la que, más allá de dejar atónitos al resto del panel periodístico, despertó la polémica. Fiel a su estilo, su compañero de trabajo en la señal televisiva se negó rotundamente y no lo acompañó con su idea. La charla continuó segundos después, mostraron imágenes de la gente en el país organizador del torneo y fueron directamente a una pausa.

"Señores, tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos aquí en vivo en La Perla, esto es F90. Por supuesto después volveremos a las siete de la tarde con Equipo F con Mariano y toda la gente. Hacemos una pausa muy cortita y... quiero que vayamos a fumar eso. No es nada tóxico. Hay muy buenos sabores", lanzó Sebastián Vignolo como pregunta a Ruggeri y a sus colegas. Lo llamativo de esta "propuesta" fue el ruido que emitió el "Pollo" en ese momento.

"No, a mí no me interesa. Andá, andá", le respondió el "Cabezón" en pleno programa en vivo. Además, mientras observaban imágenes del público en la noche qatarí, el exfutbolista opinó sobre las personas que vio en ese instante: "Che, vamos a tomar algo... cuatro botellas de agua, miralos. Qué joda, eh. Pero ¿Qué se divierten así? Salieron nada más a tomar algo, pero cuatro botellas de agua. Ahora se abre el lunes y llegan todos...". En ese momento, desde la producción cortaron los micrófonos para que no se escuche lo que decía el ex defensor, subieron la música y fueron al corte.

La indirecta del Chiqui Tapia a Ruggeri a días de Qatar 2022

"Scaloni es el entrenador más joven del mundial. 19 jugadores debutarán en una Copa del Mundo. Trabajamos en la renovación, y apostamos al sentido de pertenencia. Si esto no es proyecto, ¿el proyecto dónde está?", escribió "Chiqui" en su cuenta de Twitter, junto a una imagen de los futbolistas que harán su debut en un Mundial.

Lo llamativo del mensaje del presidente de la AFA es la parte en la que se refiere al "proyecto", un tema por el que fue criticado por algunos periodistas deportivos. Sin embargo, la situación más recordada en cuanto a la reprobación de su trabajo al frente de la casa madre del fútbol argentino se dio con Ruggeri, el campeón del mundo con Argentina en México en 1986.