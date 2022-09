La insólita exigencia del Pollo Vignolo para ir a Qatar: "Para salir a correr"

Sebastián "Pollo" Vignolo contó en vivo en ESPN F90 su insólita exigencia para viajar al Mundial de Qatar 2022.

Sebastián Vignolo reveló en ESPN su insólita exigencia para el viaje al Mundial de Qatar 2022. El conductor de F90 dialogó con sus compañeros sobre lo que será la competencia que comenzará el próximo 20 de noviembre en el país asiático y no dudó en contar los planes que tiene para cuando pise suelo qatarí. Los demás integrantes del panel periodístico no se prendieron en el debate y el comentario del relator pasó casi desapercibido.

El único que aportó algo al momento bizarro del programa fue Oscar Ruggeri, quien recordó una anécdota de Rusia 2018, lo que también compartió con el "Pollo". Es que de un instante para otro se vieron imágenes en vivo desde Doha y dieron lugar a esta charla que duró muy poco. Sin embargo, lo que sí hubo fueron risas cómplices entre los periodistas que son parte del ciclo televisivo.

"Qatar en vivo. Esto es ahora. Este es el edificio, yo voy a estar en el último piso. A vos te tocó planta baja, qué leche. Esto es ahora, en vivo. A las 20 horas, estaríamos haciendo el programa", soltó Sebastián Vignolo y abrió el juego para que sus colegas aporten sus opiniones al respecto. El campeón del mundo en México 1986 fue el que tomó la palabra mientras miraba la pantalla y contestó: "Ahí anda la gente, están hamacándose".

Sobre esto, el "Pollo" Vignolo reveló la insólita exigencia mencionada para lo que será su estadía en Qatar para vivir el Mundial: "Sí, hay una placita. Pedí una plaza para correr cerca, esto estaba a dos cuadras". Ruggeri nuevamente aprovechó la ocasión y contó lo que fue la misma experiencia pero en la Copa del Mundo disputada en 2018: "Sí, igual que en Rusia. 'Uh, vamos a correr el primer día'. No corrimos más".

Ruggeri no perdonó al Pollo Vignolo y lo destruyó en vivo

"Lo mal que te vestiste hoy, es espantoso. Se ríen, pero aquel (por Daniel Arcucci) le dijo 'Que bien te vestiste', dale", soltó Ruggeri en el comienzo luego de que el conductor presente el programa. Por otro lado, mientras el "Pollo" intentaba dar una respuesta ante esta situación apareció Mariano Closs en escena y el "Cabezón" exclamó: "Mariano, por favor. Es el peor día en la historia del 'Pollo'". Sin embargo, no encontró la complicidad que buscaba.

La contundente respuesta por parte del relator no tardó en llegar. Ante las "acusaciones" del exjugador, el conductor lanzó: "Ven pocas revistas de afuera, muchachos. No me subestimen". Igualmente, el campeón del mundo no cesó e insistió: "Tuvo un día malo, no hagan tanto escándalo. Se equivocó, le erró". Por otro lado, Rubinska defendió a su colega y sostuvo: "Impone moda".