La abrupta decisión que tomó ESPN con Mariano Closs y Diego Latorre: "No"

La tajante e inesperada decisión que tomó ESPN con Mariano Closs y Latorre: "No"

En medio de una nueva semana cargada de fútbol a nivel mundial, Mariano Closs y Diego Latorre fueron noticia después de que ESPN tomara una inesperada decisión en la televisión que no tardó en impactar entre los fanáticos. La mencionada dupla es habitualmente la que trabaja en las transmisiones de los duelos más importantes, tanto de la Copa Libertadores como de la Champions League, pero estos días serán diferentes. La señal de Disney decidió y no estarán en la Liga de Campeones de Europa.

En las últimas horas trascendió que el relator y el exjugador de Boca Juniors que lo acompaña como comentarista sólo dirán presente en el certamen sudamericano y no en el europeo. De hecho, está definido en qué encuentros estarán teniendo en cuenta que Racing se enfrentará con Flamengo en Brasil y Liga de Quito recibirá en Ecuador a Palmeiras. Claro que, los que siguen sus relatos en los partidos por la "Orejona" no podrán escucharlos al menos en la tercera fecha de dicha competencia.

Por qué Mariano Closs y Diego Latorre no relatarán la Champions League esta semana

Según aseguraron desde la cuenta Puntaje Ideal, la dupla estará al frente de los dos partidos de la Copa Libertadores por medio de ESPN Premium y no así en la Champions League por Disney+ como suele suceder. De esta manera, no se perderán el cruce de la "Academia" contra el "Mengao" que tendrá lugar en el Estadio Maracaná y tampoco lo que sucederá horas más tarde en Quito. La semana próxima quedarán definidos los dos finalistas que se verán las caras el sábado 29 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

Sin embargo, los fanáticos se perderán de escucharlos en cruces como Barcelona vs. Olympiakos; Arsenal vs. Atlético de Madrid de este martes 21 de octubre o Chelsea vs. Ajax; Bayern Munich vs. Brujas y Real Madrid vs. Juventus del miércoles como los más importantes de la jornada. Todo indica que regresarán recién para la cuarta fecha, que tendrá lugar en la primera semana de noviembre, aunque dependerá de la determinación final de la señal de Disney.

Quiénes relatarán los partidos de Champions ante la baja de Closs y Latorre

Las distintas alternativas para disfrutar de los encuentros correspondientes a la "Orejona" serán tres y con diferentes duplas al frente. Entre ESPN y Fox Sports aparecen Hernán De Lorenzi - Miguel Osovi, Mercedes "Mechi" Margalot - Pedro Wolff, Jorge Barril - Vito De Palma, Fernando Palomo - Mario Alberto Kempes, Juan Manuel "Bambino" Pons - Juan Pablo Francia y Miguel Simón - Marcelo Espina.

Por otro lado, en la Sudamericana estarán Leonardo Gabes y Gustavo López para Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro, mientras que en la otra llave López compartirá dupla con Sebastián "Pollo" Vignolo en Lanús vs. Universidad de Chile.

Los partidos más importantes de la semana en la Libertadores, Champions y Sudamericana