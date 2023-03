Enzo Fernández sorprendió a Morena Beltrán con una declaración: "Se borra"

Enzo Fernández sorprendió en vivo a Morena Beltrán con una anécdota insólita sobre una convocatoria a la Selección Argentina en el pasado. El video del volante de Chelsea surgido en River.

Enzo Fernández sorprendió en vivo a Morena Beltrán en una entrevista, al recordar una anécdota insólita que le ocurrió en una de las primeras convocatorias a la Selección Argentina. El mediocampista surgido en River entró con lo justo en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022 y terminó siendo elegido el mejor jugador joven (21 años como máximo) del torneo.

El diálogo entre el volante de Chelsea de Inglaterra y la periodista deportiva se dio en AFA Estudio, el stream oficial del Seleccionado y de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Con las nuevas tecnologías como protagonistas, el futbolista se sinceró y contó algo increíble que le pasó en sus pasos iniciales con la camiseta nacional.

Enzo Fernández le contó una insólita anécdota a Morena Beltrán: "Eliminado"

En una parte de la extensa entrevista, el ex Defensa y Justicia recordó una de las primeras veces que lo citaron a la Selección Argentina: "Escuchá lo que me pasó. ´Mati´ Manna (el videoanalista del cuerpo técnico de Scaloni) tenía la configuración de WhatsApp de que te mandan un mensaje y a las 24 horas se borra". "¡Para qué! No sabés cómo me puse", reconoció el jugador, porque no le había quedado registrada la convocatoria en su teléfono.

"¿Pero no le hiciste screenshot (captura de pantalla)? ¡Flaco!", se sorprendió Morena. "¡No! ¿Estás loca vos? Me mandó un audio y dije ´me va a quedar en el WhatsApp del celular...´", le devolvió Enzo. "Ah, vos no sabías que tenía así la configuración...", reaccionó Beltrán. "¡No, no sabía, no sabía!", corroboró el ex Benfica de Portugal.

"Yo agarro y le digo: ´Matías, mandámelo de vuelta, boludo´", acotó la periodista, a lo que el mediocampista respondió: "En un momento de la semana le estaba por escribir, pero dije ´no, dejá, voy a esperar la lista tranquilo antes de hacer cagadas". Igualmente, reconoció que aquellos "fueron días de mucha ansiedad" luego de aquel episodio tan extraño.

La anécdota de Enzo Fernández cuando quedó en la lista de la Selección Argentina.

"¡No, no te puedo creer, es una maldad total!", contestó la entrevistadora. Incluso, Fernández repasó entre risas: "Es más, yo no quería preguntarle a nadie porque no sabía si ´Mati´ les había avisado a alguno de los chicos. Ni idea...". "Yo en ese momento me hablaba con ´Lea´ Paredes, con muy pocos de los chicos", sentenció el volante.

Los números de Enzo Fernández en la Selección Argentina

El futbolista de 22 años acumula apenas 10 partidos oficiales con la Mayor, con 1 gol, 1 asistencia y 1 título: nada menos que la Copa del Mundo de Qatar 2022.