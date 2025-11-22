El Pollo Vignolo se la pudrió a Sampaoli apenas Lanús le ganó el título a su equipo

Lanús se convirtió en uno de los mejores equipos del año y de esta forma se quedó con el título en la Copa Sudamericana 2025. Venció al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y en el momento en el que Nahuel Losada, arquero de la institución Granate, haya atajado el último penal, el relator de la transmisión, Sebastián "Pollo" Vignolo tuvo un exabrupto muy grosero contra el exentrenador de la Selección Nacional.

Jorge Sampaoli se fue muy mal de la Selección Argentina y, en medio de la algarabia, el relator de ESPN se acordó del entrenador y de ese paso que tuvo por Argentina. En el momento en el que Losada atajó el penal, Pollo Vignolo lanzó un "Si, Sampaoli. Si, Lanús campeón" en una clara gastada al entrenador que dirige al equipo brasileño y tantos cruces ha tenido con la Selección Nacional.

El título de Lanús

Lanús le ganó 5-4 en los penales a Atlético Mineiro de Brasil, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario en Paraguay, y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025.

En el partido disputado en el estadio Defensores del Chaco, ninguno de los dos pudo romper el cero en un encuentro sumamente friccionado y parejo. En los penales, el arquero Nahuel Losada se lució conteniendole sus remates a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo. Para Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson mientras que erraron Walter Bou y Lautaro Acosta.

En cambio, para Atlético Mineiro, anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander. Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino conquistó la segunda Copa Sudamericana de su historia, tras la ganada en 2013 ante Ponte Preta de Brasil.